"Il VAR? una cagata pazzesca!". Così si potrebbe tradurre – richiamando il mitico ragioner Fantozzi – l'espressione ben più colorita a fine partita contro la Spagna del giocatore marocchino Amrabat, che davanti alle telecamere di tutto il mondo ha esternato la propria rabbia per le decisioni prese con la moviola a favore della Spagna in occasione del pareggio delle Furie Rosse, ‘viziato' da evidenti errori arbitrali che non sono stati corretti dagli addetti alle immagini.

Lo sfogo di Amrabat davanti alle telecamere

Nordin Amrabat è stato ovviamente molto più spietato e diretto con un inequivocabile "Bullshit!" con cui ha scaricato tensione e rabbia. Il Marocco non aveva nulla da perdere contro la Spagna: già eliminato c'era però l'onore di vincere una partita prestigiosa e mettere un punto esclamativo sul Mondiale. Missione compiuta perché la nazionale africana aveva approfittato della serata negativa di Iniesta e compagni andando per due volte in vantaggio e colpendo anche una clamorosa traversa.

Il doppio errore nell'azione del gol della Spagna

Poi, la controversa azione del pareggio spagnolo. Per due evidenti errori che nemmeno gli addetti al VAR incredibilmente hanno sanzionato annullando la rete spagnola. Primo perché prima che la Spagna potesse calciare il calcio d'angolo da cui è nato il 2-2 la palla sembrava essere uscita dal rettangolo verde. Poi, perché l'arbitro aveva indicato il corner opposto dal quale la Spagna ha battuto il corner, con l'arbitro accondiscendente nel velocizzare i tempi. Logicamente, i giocatori marocchini hanno chiesto l'intervento del VAR per mostrare all'ufficiale di gara le immagini che avrebbero permesso di annullare il tutto.

Anche l'Iran contro il VAR e il Portogallo

Il VAR è stato suo malgrado protagonista anche nell'altro match in contemporanea che ha visto impattare il Portogallo con l'Iran. Cristiano Ronaldo è stato infatti ‘graziato' dalle immagini della moviola quando ha colpito volontariamente un avversario, rimediando solamente un ‘giallo'. La stella del Real Madrid ha rischiato di essere espulso per aver colpito Morteza Pouraliganji e quando ha ricevuto una semplice ammonizione tutti i giocatori dell'Iran hanno scatenato la protesta per una decisione effettivamente controversa.

Per la nazionale iraniana, giustificata la rabbia anti-VAR visto che gli episodi sono stati tutti ‘contro'. A un quarto d’ora dalla fine, un altro episodio dubbio ha ‘salvato' il Portogallo: Carvalho entra in malo modo su Amiri, c’è un check del Var che però conferma la decisione dell’arbitro e niente rigore all’Iran. Solo alla fine, la moviola è benevola: dopo una semirissa dove si è scatenato anche l'ex Napoli e oggi al Milan, Pepe Reina dalla panchina, il rigore del definitivo 1-1 arriva grazie al VAR.