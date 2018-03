Quando tutti si erano già rassegnati al pareggio e a due punti persa nella lotta scudetto, Paulo Dybala ha estratto dal cilindro l'ennesima magia e regalato a Massimiliano Allegri una vittoria importantissima. Nel post gara dell'Olimpico, il tecnico bianconero ha esordito elogiando l'argentino: "Ha fatto un gol straordinario – ha spiegato Allegri a Sky – Paulo è un giocatore straordinario, ma deve chiedere a sé stesso molto di più. Il riposo forzato? Penso gli abbia fatto bene e sono convinto che farà un grande finale di stagione".

Uscito dal campo con il sorriso sulla bocca, il tecnico campione d'Italia ha ammesso di aver raccolto molto più di quello che la sua squadra ha seminato nei novanta minuti: "Il calcio è bestiale. La scorsa estate avevamo perso una Supercoppa dopo aver recuperato due gol, oggi abbiamo vinto al 93esimo: le partite si vincono anche così. Oggi era importante uscire dall'Olimpico con un risultato positivo. Anche il pareggio ci avrebbe tenuto in corsa per lo scudetto, ma la vittoria è meglio".

Il carattere dei bianconeri.

"Era una gara difficile perchè la Lazio è terza in classifica e fisicamente è alla pari con noi – ha spiegato, invece, ai microfoni di Premium – Oggi eravamo rimaneggiati in attacco, ma i ragazzi sono stati molto bravi. Avevo chiesto loro una partita tosta perché in Coppa Italia avevamo sprecato tanto: tecnicamente non abbiamo fatto benissimo, ma avevamo giocatori che rientravano dall'infortunio come Dybala. E poi Mandzukic che non stava benissimo".

La vittoria colta all'ultimo respiro a Roma, ha dunque nuovamente confermato la grande tenacia della formazione piemontese: "Dal punto di vista caratteriale i miei ragazzi sono stati straordinari, come del resto lo sono da sei anni. Anche quando gioca meno bene, questa squadra sotto il profilo del carattere fa sempre grandi partite. Il Tottenham? Dovremo essere bravi e fortunati. Mercoledi' sarà un'altra gara. Loro difendono meno bene della Lazio e questa vittoria ci dà una bella spinta".