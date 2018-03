Un gol al 93′ diventando il giocatore decisivo e determinante dell'Olimpico. Paulo Dybala ha domato la Lazio a fine gara quando tutti erano già sotto le docce a pensare ai rispettivi incontri di Coppa. La Joya ha colpito, letale, precisa: un taglio netto alla partita fin lì giocata alla pari e – forse – alla classifica visto che adesso tutto il peso del risultato è sulle spalle (e nella testa) del Napoli.

Era tempo che la Joya non si prendeva la Juventus su di sè, determinando il risultato di un match. Non qualsiasi, perché la vittoria sulla Lazio arriva alla vigilia di un weekend che potrebbe decidere il ribaltone in classifica sia per la sfida tricolore col Napoli sia per le posizioni che varranno l'accesso alla Champions League.

In Europa è tutto diverso.

Vittoria che rilancia il gruppo.

Da sottolineare la prova maiuscola della Lazio di Simone Ingaghi che ha saputo gestire la situazione nel modo migliore. Nessuna colpa ai capitolini, trafitti dallo stiletto dell'argentino che ha saputo giocarsi il jolly siglando la rete al momento più pesante di questo campionato per la Juventus.

Il lato oscuro: non basterà per la Champions.

Ma non è tutto oro ciò che brilla nemmeno in casa bianconera. Perché una prestazione del genere a Wembley costerà chiaramente la qualificazione agli ottavi. Se è vero che Dybala ha dato tre punti essenziali è pur vero che questa Juventus non ha saputo creare altre occasioni reali e concrete da gol. E contro il Tottenham servirà segnare, possibilmente più di una rete.

Se puo' bastare questa Juve contro il Tottenham? Penso proprio di no: oggi abbiamo vinto fisicamente, ma mercoledì ci aspetta una gara perfetta, dobbiamo migliorare dal punto di vista tecnico ed essere più aggressivi in ogni parte del campo.

Lotta scudetto di nuovo aperta.

Il peso è tutto del Napoli.

L'unica certezza è che in chiave scudetto, la vittoria dell'Olimpico è fondamentale: il Napoli ha l'onere della prova, di dover dimostrare a tutti di valere il primato al di là della partita in più che ha racimolato dopo lo stop per neve dei bianconeri contro l'Atalanta a Torino. Un peso psicologico non da poco per gli uomini di Sarri che dovranno sfidare la Roma e l'obbligo dei tre punti ad ogni costo.