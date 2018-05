Dopo l'entusiasmante duello che ha regalato spettacolo e anche prestigio alla Serie A, Juventus e Napoli si presenteranno ai blocchi di partenza della prossima stagione pronte a darsi nuovamente battaglia in campo. Ci saranno tante novità, la prima è senza dubbio quella relativa all'arrivo sulla panchina azzurra di Carlo Ancelotti che ha preso il posto di Maurizio Sarri. Ecco allora che a dare il bentornato al vincente tecnico di Reggiolo ci ha pensato proprio quello che sarà il suo avversario numero 1 ovvero il bianconero Massimiliano Allegri. Un messaggio social molto gradito da Ancelotti che ha ricambiato, alla stessa maniera.

in foto: Il botta e risposta all’insegna del Fair Play tra Allegri e Ancelotti su Twitter

Ancelotti al Napoli, il messaggio di Massimiliano Allegri su Twitter

Subito dopo l'ufficializzazione da parte del Napoli dell'ingaggio di Carlo Ancelotti. L'allenatore degli acerrimi rivali della Juventus, Massimiliano Allegri ha voluto dare il suo bentornato a "Carletto". I due in passato si sono resi protagonisti spesso e volentieri di messaggi di stima reciproca, ritrovandosi da avversari in occasione del confronto del 2015, quando Ancelotti allenava il Real Madrid, in Champions. Queste le parole di Max sul suo profilo Twitter: "Bentornato in Italia @mrancelotti, la @SerieA_TIM ritrova un'eccellenza del nostro calcio".

Ancelotti risponde per le rime ad Allegri

A distanza di diverse ore, dopo aver formalizzato tutti i dettagli del suo nuovo contratto con il Napoli, Ancelotti ha ringraziato il suo collega e prossimo avversario rispondendo al suo tweet, con un altro cinguettio. Bellissime anche le parole dell'ex tecnico di Milan, Chelsea, Psg e Bayern: "Grazie Max, un onore confrontarmi con te". Un bel botta e risposta che rappresenta un segnale di grande fair play in vista della prossima stagione