L'esperienza straordinaria di Maurizio Sarri al Napoli, da oggi può ritenersi ufficialmente terminata. Spiazzando tutti, Aurelio De Laurentiis ha infatti scelto e annunciato il nuovo tecnico che avrà il compito di portare sempre più in alto il suo Napoli: Carlo Ancelotti. Le indiscrezioni delle ultime ore, hanno infatti lasciato il posto alle prime immagini del viaggio napoletano del tecnico di Reggiolo: giunto in città proprio per definire gli ultimi dettagli e per trovare l'intesa finale con il presidente azzurro.



Lo scatto più emblematico e suggestivo, lo ha pubblicato proprio il sito ufficiale del club partenopeo: un'istantanea che ha immortalato la stretta di mano tra il patron e il 58enne allenatore emiliano, e che ha strappato consensi ad una tifoseria comunque triste per l'addio di Maurizio Sarri.

La nuova vita di Carletto

Con l'arrivo di "Carletto" sulla panchina del Napoli, per la società campana si apre dunque un nuovo capitolo. Dopo Mazzarri, Benitez e Sarri, De Laurentiis ha così voluto alzare l'asticella con l'ingaggio di uno degli allenatori più vincenti in Europa. Reduce dall'esonero con il Bayern Monaco, squadra che ha guidato alla conquista di una Bundesliga e di due Supercoppe di Germania, Carlo Ancelotti torna dunque in Italia dopo diversi anni d'assenza e molti trofei conquistati in giro per l'Europa.

Dopo aver vinto con il Milan, l'ex vice di Arrigo Sacchi in Nazionale, ha infatti trionfato anche in Inghilterra con il Chelsea, in Francia con il Paris Saint-Germain e soprattuto in Spagna, dove i tifosi del Real Madrid lo ricordano ancora per esser stato l'uomo che è riuscito a vincere la decima Champions League. Oltre a migliorare ciò che di buono ha fatto Sarri in Italia, il nuovo mister azzurro sarà dunque chiamato a far bene anche in Europa e in quel "torneo" che ha già avuto la fortuna di vincere per ben tre volte nella sua straordinaria carriera da allenatore.