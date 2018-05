Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli è la notizia che ha sparigliato le carte in tavola. In pochi credevano che il presidente si potesse permettere un allenatore vincente e di caratura internazionale come l'ex Bayern. In pochi credevano che l'addio a Maurizio Sarri potesse riservare una sorpresa del genere. Invece Aurelio De Laurentiis ha chiamato banco (biennale da 6.5 milioni netti) e fatto all-in puntando tutto sul tecnico di Reggiolo, alimentando entusiasmo, lasciando che la depressione per l'addio al ‘comandante' venisse scalzata dall'euforia per le ultime news sulle trattative. Tutto molto bello, poi arriverà anche il momento delle scelte per quanto riguarda la costruzione della rosa con la quale affrontare le sfide in campionato e in Champions, inaugurare un nuovo ciclo dopo quello aperto con l'impostazione manageriale data con Rafa Benitez.

La lista degli intoccabili. Ci saranno novità importanti – questo è certo – a cominciare da qualche cessione illustre che servirà al massimo dirigente per monetizzare e reinvestire. L'obiettivo non è smantellare ma apportare quelle modifiche necessarie per conferire nuova linfa al gruppo che ha sfiorato la conquista dello scudetto e raggiunto il record di punti (91) nella propria storia oltre a risultare la seconda migliore di sempre (in genere, a quota 90 si vince il tricolore…). Nella lista degli intoccabili figurano i due centrali difensivi (Albiol e Koulibaly) e poi ancora Insigne, Zielinski, Milik, Callejon e Mertens (con questi ultimi due che rischiano la cessione per effetto di clausole basse, rispettivamente 28 e 23 milioni).

Le cessioni. Discorso a parte per Jorginho, dalla cui partenza il Napoli potrebbe ottenere circa 60 milioni (piace al Manchester City) e non è più il calciatore imprescindibile come lo era per Sarri, resta da capire cosa farà Hamsik. Il capitano è attratto dalle offerte che arrivano dai cinesi dello Shandong (qualcosa come oltre 30 milioni in 3 anni) e dal suo addio è possibile ricavare una trentina di milioni. Il calciatore ha espresso la volontà di cambiare aria, ci ripenserà adesso che c'è stata una svolta del genere?

Gli obiettivi di mercato: ci sarà il grande colpo? Detto della necessità di trovare un nuovo portiere (Rui Patricio o Leno, la scelta sembra ridotta a questi due) e potenziare la rosa in alcuni ruoli (due esterni difensivi e almeno due offensivi, una mezz'ala), c'è grande attesa per capire se ci sarà il grande colpo. Suso del Milan sarebbe una trattativa in linea con le possibilità economiche del Napoli, così come il nome di Mario Balotelli (in uscita dal Nizza e seguito anche dal Marsiglia) è un altro nome spendibile e per lui stesso una piazza come quella azzurra (dopo aver ritrovato anche la Nazionale con Mancini) potrebbe rappresentare una grande opportunità per rientrare in Serie A. Due i sogni: Arturo Vidal a centrocampo e Karim Benzema in attacco. Il cileno è l'ideale per prendere il posto di Hamsik nel centrocampo partenopeo, i riflettori su di lui si sono accesi per la chiacchierata fatta a San Siro con il tecnico in occasione della gara di addio di Andrea Pirlo. Il problema è l'ingaggio: 8 milioni netti a stagione. Stesso discorso per la punta francese: 8.7 milioni netti a stagione. Troppi, considerata la politica adottata dalla società finora. Un sogno lungo le vie del mercato che possono essere infinite.