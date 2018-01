In attesa di ritrovarlo sul terreno di gioco, Massimiliano Allegri si gode i suoi giorni di vacanza dopo la vittoria sofferta di Cagliari. Quella della "Sardegna Arena", per il tecnico livornese, è stata una partita dal doppio significato importante. Oltre ai tre punti utili per la classifica, l'allenatore campione d'Italia ha potuto festeggiare anche la sua centesima vittoria sulla panchina bianconera: un traguardo che lo ha fatto entrare nell'olimpo dei mister juventini e diventare l'allenatore della storia del club piemontese a centrare più velocemente questo traguardo.

Dopo i fischi e gli insulti al suo arrivo a Vinovo, a causa del suo passato milanista, e la prima deludente amichevole del luglio 2014 (sconfitta per 3-2 contro i dilettanti del Lucento), Allegri ha dunque saputo conquistare la piazza bianconera a suon di vittorie.

Le cento più veloci.

Per arrivare a tagliare questo traguardo, Allegri ha impiegato 142 partite fra campionato, Coppa Italia, Champions League e Supercoppa Italiana. Il tecnico toscano, grazie a questo exploit, si è messo alle spalle l'allenatore dei cinque scudetti consecutivi degli anni 30, Carlo Carcano, che arrivò a quota 100 in 145 partite, Antonio Conte (149), Giovanni Trapattoni (164), Carlo Parola (171), Marcello Lippi (185) e Heriberto Herrera (235).

Dalla prima gioia di Verona, quando riuscì a battere il Chievo grazie ad un'autorete di Biraghi, fino all'ultima colta alla "Sardegna Arena", il mister toscano ha dunque messo insieme cento successi che gli sono valsi titoli e affetto e stima infinita da parte del popolo bianconero. Un'impresa che anche lo stesso sito dell'Uefa ha voluto celebrare, dedicando al "Conte Max" un articolo sul proprio sito internet ufficiale.