La Juventus passa anche a Cagliari, crea un vuoto dietro di sè forte della sconfitta della Roma con l'Atalanta e del pareggio di Firenze dell'Inter e resta incollato al Napoli. In una serata in cui la fortuna non ha certo vestito i colori bianconeri: due legni (traversa e palo di Dybala e Bernardeschi), un gol annullato a Benatia (giustamente, per fuorigioco) e tre infortuni in campo (Dybala e Khedira ko e sostituiti, Chiellini che ha finito con il classico turbante di garze in testa). E contro un Cagliari temerario che nel primo tempo sfiora per due volte il gol con Pavoletti e Farias (che prende il palo) e cede solamente nel finale. Quando va a segno Bernardeschi su assist di Duglas Costa, tra le polemiche cagliaritane.

Un solo gol, tante polemiche.

Le prime polemiche sono per il contatto Benatia-Pavoletti con il cagliaritano che resta a terra colpito al volto dal gomito del difensore. Sul proseguo dell'azione, ci sarà proprio la rete di Bernardeschi. Le altre polemiche, arrivano qualche minuto dopo, quando lo stesso Bernardeschi intercetta con un braccio largo dal corpo un cross in area di rigore di Padoin: altra rabbia Cagliari, ma Banti non cambia decisione (calcio d'angolo) e non si affida nemmeno al VAR.

Primo tempo: tre legni e un gol annullato.

Allegri ripresenta Dybala.

A Cagliari la Juventus prova a fare il vuoto dietro di sè e mantenere il ritmo della capolista Napoli. E lo spettacolo nel primo tempo non manca. Così come la determinazione degli uomini di Allegri (che schiera ancora una volta Dybala come titolare) che spingono subito sull'acceleratore, con i sardi che ordinati e precisi, limitano i danni davanti alla propria area di rigore. Ritmi comunque subito alti e, laddove, i rossoblu non arrivano, ci pensa il palo a fermare la Juventus.

Juve: palo, traversa, gol annullato.

I due legni bianconeri vengono colpiti da Dybala, su punizione e da Bernardeschi. Nel mezzo anche un gol della Juventus, segnato da Benatia, ma in fuorigioco. Il Cagliari trema, barcolla, ma è bravissimo a rialzarsi subito, provando a rispondere con le proprie armi agli affondi juventini: pressing sul portatore di palla e agonismo ai limiti del consentito. Ne guadagna lo spettacolo perché anche la Juventus rischia grosso in un primo tempo ad alta intensità.

Pavoletti e Farias: Szczesny super.

E se il Cagliari deve ringraziare i legni, la Juventus deve ringraziare soprattutto Szczesny che compie due autentiche prodezze che salvano la propria porta. La prima su Pavoletti, la seconda su uno scatenato Farias che accende il finale dei primi 45 minuti dove il risultato di 0-0 è stretto ad entrambe le squadre.

Secondo tempo, ci pensa Bernardeschi tra le polemiche.

Dybala out: infortunio muscolare.

Il secondo tempo inizia con un brutto colpo per la Juventus: al 4′ minuto Dybala accusa un risentimento muscolare alla coscia destra: chiede il cambio, subito eseguito mentre l'argentino zoppicante e quasi in lacrime lascia il campo per Duglas Costa. Un problema in più per Allegri che aveva ritrovato la Joya e che l'ha ripersa quasi subito.

Anche Khedira ko: dentro Mandzukic.

I problemi della Juventus però non sembrano essere finiti: qualche istante più tardi è Khedira a restare giù nella propria area di rigore, dopo un violento scontro aereo. Un colpo alla testa e un contraccolpo fortissimo sul terreno, dopo un fortuito scontro con Szczesny. Anche il tedesco esce, ed entra Mandzukic.

Anche Chiellini riceve le cure mediche.

I primi 20 minuti di gioco sono caratterizzati più dagli infortuni che dalle occasioni. Infatti, tocca a Chiellini ricevere le cure mediche del caso con lo staff bianconero che medica il centrale difensivo con un vistoso turbante di garze blu sul capo. I ritmi, spesso interrotti, sono bassi, e la voglia di segnare del primo tempo sembra essere svanita con la gara verso la sua conclusione.

Bernardeschi a segno.

Al 28′ della ripresa l'episodio decisivo: Pavoletti e Benatia entrano in contatto aereo con il giocatore rossoblù che resta aterra colpito al volto dal gomito del difensore. L'azione prosegue e sugli sviluppi della stessa la Juve va in gol: Duglas Costa si invola sulla destra e trova il cross basso per Bernardeschi che supera Rafael.

Bernardeschi, fallo di mano.

Le proteste del Cagliari sono veementi, Banti avrebbe dovuto fermare l'azione ma non l'ha fatto. Si riprende a giocare e subito altro episodio di contestazione: in area bianconera Bernardeschi intercetta un cross con un braccio. Deviazione che sembra netta, ma si riparte dal calcio d'angolo con altre proteste dei sardi.