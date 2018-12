Massimiliano Allegri manda in archivio un 2018 da record per la Juventus: unica squadra in Europa a conquistare 101 punti nell'anno solare. Al termine della sofferta vittoria contro la Sampdoria, il tecnico bianconero ha parlato davanti ai microfoni di Sky: "Non è stata una partita semplice, ma alla fine è arrivata una bella vittoria – ha esordito Allegri – Abbiamo avuto molte occasioni, poi abbiamo perso un po' la testa e l'ordine dopo il gol della Sampdoria".

"A Bergamo siamo stati bravi, pur essendo in dieci, oggi meno. Ci siamo innervositi e per questo dobbiamo migliorare ancora – ha aggiunto il mister juventino – Bisognava stare tranquilli dopo il gol della Samp. Nel secondo tempo abbiamo subito troppe ripartenze su palle perse. Siamo andati in vantaggio sul rigore, poi abbiamo rischiato all'ultimo, per fortuna c'era il fuorigioco. Il Var? Valeri ha arbitrato bene, se c'è il Var è opportuno usarlo".

L'importanza di Cristiano Ronaldo in Champions

Al rientro dopo la sosta, Allegri dovrà preparare la finale di Supercoppa Italiana contro il Milan e cominciare a pensare al ritorno in campo in Champions League contro l'Atletico Madrid: "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, c'è la percezione di poter avere maggiori possibilità in Europa. Dovremo però arrivarci bene. Siamo a metà della stagione, quello che conta è da gennaio in poi".

"Cristiano Ronaldo è importante non solo per i gol – ha concluso Allegri – E' il migliore al mondo e oggi ha preso anche una traversa dove in quell'occasione è stato bravo Audero. Ma tutti hanno fatto una buona partita, anche Dybala che è importante anche se non ha fatto gol. Paulo è andato più volte al tiro e presto tornerà a segnare anche lui. E' un giocatore importante per la squadra perché tiene palla, distribuisce e fa da raccordo ai reparti".

Giampaolo e la Sampdoria non ci stanno

Di tenore decisamente diverso, sono state invece le dichiarazioni post gara di Marco Giampaolo: "Per me è finita 2-2, moralmente è 2-2 – ha spiegato il tecnico a Sky – Io ho visto solo il calcio di rigore assegnato alla Juve e mi pare un regalo. Si può discutere fino a dopodomani, ma non si può fischiare un calcio di rigore così, altrimenti diventa un casino tutte le domeniche. Il gol di Saponara? E' una rete talmente bella che non va annullata".

Una tesi condivisa anche dalla stessa società di Massimo Ferrero, che attraverso un tweet ha così chiosato sull'esito della gara di Torino: "Finisce 2-1 a Torino. Con un rigore discutibile di Ronaldo e l'aiutino del VAR. Juve-Samp si conclude con la vittoria dei bianconeri. Doria beffato".