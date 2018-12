Due calci di rigore assegnati col Var, più un terzo episodio che ha destato le proteste della Sampdoria. Sono questi i casi da moviola eclatanti che hanno caratterizzato il match di campionato giocato all'Allianz Stadium. Blucerchiati in casa della Juventus: la squadra di Giampaolo gioca con buona intensità agonistica e soprattutto non si lascia per nulla intimorire dal fattore campo, lo dimostra anche il botta e risposta avvenuto nel corso della prima frazione, con i liguri che affrontano a viso aperto la capolista.

La rete annullata a Saponara al 92°

Giusto annullare la rete a Saponara, quella del 2-2 in pieno recupero? Sì, alla luce di quanto emerso nella valutazione dell'azione da parte di Valeri. Sul rinvio imperfetto di Perin scaturisce il pareggio in extremis dei liguri: dopo il tocco di Defrel il pallone rimbalza sul piede di Alex Sandro ma è una deviazione accidentale non una giocata vera e propria quella dello juventino. Cosa significa? Che la posizione non viene sanata. L'ex della Fiorentina segna ma l'esultanza dura poco. Il trequartista della Samp, infatti, è in fuorigioco come rilevato dall'arbitro attraverso la on-field-review. Gol annullato.

Rigore alla Samp col Var per ‘braccio' di Emre Can

Minuto numero 30. La Juventus è in vantaggio grazie alla rete segnata da Cristiano Ronaldo dopo pochi minuti. La Samp, però, non si scompone e tesse le proprie trame offensive. E' sugli sviluppi di un calcio d'angolo che si verifica il primo episodio da moviola: Emre Can salta a braccio largo in contrasto con Ekdal e devia la palla.

Il Var (Maresca e Del Giovane) richiama l'attenzione dell'arbitro Valeri: consulta la dinamica dell'azione al monitor a bordo campo e decreta la massima punizione, dal dischetto Quagliarella pareggia.

Silent check per un mani di Colley, non è rigore

Minuto numero 57. E' la Juventus a protestare per la mancata concessione di un calcio di rigore. Questa volta, però, Valeri non ricorre alla on-field-review per valutare l'episodio. Basta il cosiddetto ‘silent check' (ovvero il consulto con i collaboratori nella control room) per decidere sul colpo di testa di Matuidi deviato con una mano da Colley. Perché non è stato assegnato il penalty? Il braccio è attaccato al corpo.

Mani di Ferrari, il Var richiama Valeri: dubbi sul rigore

Minuto numero 62. La concessione del calcio di rigore per un mani di Valeri desta perplessità. La dinamica dell'azione è molto simile a quella precedente, quando in occasione del tocco di Colley non è stato concesso il rigore alla Juventus.

L'episodio si verifica sugli sviluppi di un calcio d'angolo e si rivela decisiva la segnalazione del Var all'arbitro Valeri. Il direttore di gara si reca di nuovo alla on-field-review e conferma la sua decisione. Dalle immagini, però, si vede che il braccio del difensore blucerchiato è aderente al corpo, si qui le perplessità sulla decisione.