Battuta e ormai praticamente eliminata dal Real Madrid, la Juventus deve ora rialzare la testa e ripartire dal campionato. Ne è convinto anche Massimiliano Allegri che, di fronte alla devastante potenza e bellezza del gol di Cristiano Ronaldo, ha praticamente abbassato le braccia dallo sconforto.

"Quando giochi contro squadre e giocatori del genere, devi essere un pochino fortunato, devi trovarli nella loro serata negativa e cercare di limitarli – ha spiegato il tecnico bianconero, ai microfoni di Premium – La squadra ha fatto una buona partita per un'ora. Ci è andata male in molte situazioni, mentre loro non non hanno sbagliato un colpo. Al di là della rete di Cristiano Ronaldo, che al momento è il miglior centravanti al mondo, sono una squadra devastante altrimenti non avrebbero vinto tre Champions negli ultimi anni".

I difetti della vecchia signora

"Ora dobbiamo subito rialzare la testa e ripartire – ha continuato Massimiliano Allegri – Dobbiamo pensare alla stagione, che ci vede ancora in corsa per il campionato e per la Coppa Italia. Il ritorno a Madrid? Andremo comunque per provare a fare l’impresa, anche se sarà durissima". Dopo una serata del genere, difficile parlare di chi non ha giocato bene nella formazione piemontese. Nonostante tutto, l'allenatore juventino ha provato ad analizzare i momenti più negativi dei suoi ragazzi.

"Si sono impegnati e bisogna fargli i complimenti, ma sul primo gol abbiamo difeso male, nel secondo gol c’è il malinteso tra Chiellini e Buffon e il terzo gol, che mi ha creato un po' di dispiacere, potevamo evitarlo. L'avevo preparata per cercare di andare in rete, anche perché pensare di giocare due partite contro il Real senza prendere gol è impossibile. Il problema è che con Ronaldo in queste condizioni, il Real Madrid parte già 1 o 2 a 0. Dybala? Ha fatto una buona partita e ora fisicamente sta bene: non posso rimproverare nulla a nessuno, né a lui né alla squadra".