Seconda giornata di gare degli ottavi di Champions League. Dopo Roma-Porto 2-1 e United-Psg 0-2, si disputeranno oggi 13 novembre a partire dalle 21 altre due partite valide per l'andata del primo turno ad eliminazione diretta del massimo torneo continentale. I campioni in carica del Real Madrid, protagonisti di un buon momento di forma, se la vedranno sul campo dell'Ajax, mentre in terra inglese andrà in scena l'intrigante match tra il Tottenham e la capolista della Bundesliga Borussia Dortmund

Dove vedere in tv e streaming Ajax-Real Madrid, partita trasmessa anche sulla Rai

Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund sono le due partite degli ottavi di finale della Champions League 2018/2019 in programma oggi mercoledì 13 febbraio. Fischio d'inizio alle ore 21 per i due match che si disputeranno, come accaduto per Porto-Roma e United-Psg, in contemporanea. Dove sarà possibile vedere i tv i due match? La gara tra i Lancieri e i campioni d'Europa del Real Madrid sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 a partire dalle ore 21 (oltre alla diretta tv su Sky riservata agli abbonati ). Possibile seguire il match anche in streaming grazie al sito RaiPlay (e sulla piattaforma Sky, SkyGo)

La diretta tv e streaming di Tottenham-Borussia Dortmund

Per quanto riguarda Tottenham-Borussia Dortmund, partita che si preannuncia divertente alla luce della propensione offensiva delle due formazioni, la diretta televisiva sarà affidata in esclusiva a Sky Sport. Solo gli abbonati all'emittente satellitare dunque potranno seguire il match. In streaming, su computer, dispositivi portatili e smartphone, la partita sarà visibile grazie all'app SkyGo

Ajax-Real Madrid, le scelte di Solari e Ten Hag

Il Real Madrid reduce dalla vittoria in casa dell'Atletico potrebbe scendere in campo con una squadra molto simile a quella che ha trionfato al Wanda Metropolitano. Solari infatti sembra intenzionato a spedire nuovamente in panchina Marcelo e Bale, con Isco che è ufficialmente out per un infortunio. Spazio dunque al 4-3-3 con Reguilon in corsia e Vazquez e il talento brasiliano Vinicius ai fianchi di Benzema. Nell'Ajax occhi puntati sulla stellina de Jong promesso sposo del Barcellona. Aria di Clasico per lui

Le probabili formazioni di Ajax-Real Madrid

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadić. Allenatore: ten Hag.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius. Allenatore: Solari.

Tottenham, senza Dele Alli e Kane. Il Borussia fa a meno di Reus

Il Tottenham si presenta alla sfida contro il Borussia Dortmund privo delle sue stelle più brillanti. Ancora out per infortunio Kane e Dele Alli. Pochettino deve fare di necessità virtù e si affida dunque all'ex Juventus Llorente in avanti con Sissoko, Eriksen e Son a sostegno. Tedeschi senza l'acciaccato Reus, ma in campo con uno schema similare a quello degli Spurs. Toccherà all'inglesissimo Sancho, con Gotze e Guerreiro supportare Paco Alcacer

Le probabili formazioni di Tottenham-Borussia Dortmund

Tottenham (4-3-3): Lloris; Trippier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks Sissoko; Eriksen, Son, Lamela. Allenatore: Mauricio Pochettino.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Toprak, Zagadou, Schmelzer; Witsel, Delaney; Sancho, Philipp, Guerreiro; Gotze. Allenatore: Lucien Favre.