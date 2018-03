Il presidente e tutta la dirigenza della Juventus, farebbero bene a tenersi stretto Massimiliano Allegri. E questo non solo per i successi che ha conquistato (e che conquisterà) il tecnico livornese, ma anche per un dettaglio economico di non poco conto. Se il club bianconero è stato capace di dominare in Italia sul mercato, il merito è anche di Allegri e delle sue decisioni in merito alle trattative in uscita.

Il sorriso del cassiere della Juventus.

L'allenatore dei campioni d'Italia, risulta infatti colui che ha saputo far guadagnare di più i club dove ha allenato dalle vendite dei giocatori negli ultimi 10 anni di carriera: passati dal "Conte Max", sulle panchine di Sassuolo, Cagliari, Milan e, appunto, Juventus. La cifra ricavata dalle cessioni avallate da Allegri è infatti di 565,57 milioni di euro e le cessioni più importanti sono state quelle di Paul Pogba (105 milioni), Thiago Silva e Leonardo Bonucci (42 milioni).

Jardim e Mourinho sul podio.

Nella speciale "top ten" dedicata agli allenatori che hanno maggiormente inciso sul bilancio dei propri club, dietro ad Allegri troviamo Leonardo Jardim del Monaco (secondo con 556,86 milioni e con James Rodriguez ceduto a 75 milioni di euro) e José Mourinho con 554,62 milioni (69,50 milioni derivanti dalla vendita di Zlatan Ibrahimovic ai tempi dell'Inter). In classifica ci sono anche molti altri grandi allenatori europei: da Diego Simeone a Jorge Jesus, passando da Unai Emery e Arsene Wenger.

La "Top Ten" dei tecnici.

1 – Massimiliano Allegri: 565,57 milioni. Cessioni più alte: Paul Pogba (105 milioni), Thiago Silva e Leonardo Bonucci (42 milioni)

2 – Leonardo Jardim: 556,86 milioni. Cessione più alta: James Rodriguez (75 milioni)

3 – José Mourinho: 554,62 milioni. Cessione più alta: Zlatan Ibrahimovic (69,50 milioni)

4 – Diego Simeone: 550,09 milioni. Cessione più alta: Falcao (43 milioni)

5 – Jorge Jesus: 519,80 milioni. Cessione più alta: Axel Witsel (40 milioni)

6 – Unai Emery: 512,05 milioni. Cession più alta: David Villa (40 milioni)

7 – Arsene Wenger: 463,24 milioni. Cessione più alta: Alex Oxlade-Chamberlain (38 milioni)

8 – Rafael Benitez: 440,32 milioni. Cessione più alta: Edinson Cavani (64,50 milioni)

9 – Antonio Conte: 424,14 milioni. Cessione più alta: Diego Costa (66 milioni)

10 – Mircea Lucescu: 423,09 milioni. Cessione più alta: Hulk (55,80 milioni)