Aaron Ramsey vestirà la maglia della Juventus già a gennaio o a giugno? L'Arsenal lascerà partire il ragazzo nell'immediato o solo alla scadenza del contratto? Le ultime notizie di calciomercato confermano che il centrocampista e la società bianconera sono promessi sposi, con accordo totale sulle cifre dell'ingaggio e vincolo contrattuale. Resta solo da capire se la Juve riuscirà a strappare Ramsey all'Arsenal già nella finestra di trattative invernale, dietro pagamento di un "indennizzo", oppure si "accontenterà" di ingaggiarlo a zero a giugno senza versare una sterlina nelle casse dei Gunners. Ecco il punto della situazione di mercato Ramsey-Juventus.

Aaron Ramsey alla Juventus, quanto guadagna e le cifre dell'ingaggio

Le ultime notizie di calciomercato confermano l'accordo totale tra la Juventus e Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2019 con l'Arsenal e per questo ha potuto trattare con un altro club. I bianconeri hanno sfruttato l'occasione offrendo al ragazzo un contratto di 5 anni con un ingaggio che tra parte fissa e bonus arriverà a 8 milioni di euro. Quella della Juventus è stata l'offerta più vantaggiosa arrivata sul tavolo di Ramsey che aveva richiesto inizialmente 10 milioni di euro. Ecco allora che il centrocampista e il club bianconero hanno chiuso l'operazione che potrebbe concretizzarsi a giugno a parametro zero, senza versare soldi nella casse dell'Arsenal in virtù del contratto in scadenza dello stesso giocatore.

Quando arriverà Ramsey alla Juventus, le cifre della trattativa di calciomercato di gennaio con l'Arsenal

La Juventus però vorrebbe contare su Aaron Ramsey sin da subito, anche alla luce di una prima parte di stagione condizionata da qualche infortunio di troppo a centrocampo. Ecco allora che i bianconeri stanno trattando con l'Arsenal per provare ad anticipare i tempi dell'arrivo a Torino del centrocampista. In questo caso però la situazione economica cambia per la Juve che dovrebbe versare nelle casse dei Gunners una sorta di indennizzo. Per lasciar partire Ramsey in anticipo rispetto alla scadenza del contratto, l'Arsenal fa muro chiedendo 20 milioni di euro. Una cifra altissima per i bianconeri che potrebbero spingersi, come evidenziato da Calciomercato.com, fino a 10 milioni contando anche sulla volontà del giocatore che potrebbe spingere per un addio anticipato

Qual è il valore di mercato di Aaron Ramsey e perché la Juventus fa un affare

La Juventus ingaggiando Aaron Ramsey a zero a giugno farebbe sicuramente un affare. Ennesimo colpo in scadenza di contratto per i bianconeri, che preleverebbero così un calciatore che ha un valore di mercato che secondo i siti specializzati si aggira su una cifra di 40 milioni di euro. Ecco allora che anche nel caso in cui la società di corso Galileo Ferraris dovesse decidere di assecondare le richieste dell'Arsenal anticipando a gennaio l'operazione-Ramsey, si tratterebbe comunque di un ottimo colpo di mercato dal punto di visto economico.