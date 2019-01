in foto: Alberto Aquilani e il mercato di Serie A nell’intervista a Sky Sport

Alberto Aquilani ha 34 anni, è svincolato. Centrocampista centrale, è reduce dall'esperienza nella Liga con il Las Palmas. In attesa della prossima avventura della carriera si tiene in forma con il preparatore atletico personale e ‘nel tempo libero' fa il presidente della società che da ragazzino lo ha visto tirare i primi calci al pallone (la Spes Montesacro). Gennaio può essere la sessione giusta per ritrovare un club disposto a scommettere sul calciatore che in Italia ha indossato le maglie di Roma, Triestina, Juventus, Milan, Fiorentina, Pescara, Sassuolo mentre all'estero spicca il periodo ad Anfield Road con il Liverpool. Breve ma intenso, quale sarà la prossima meta? Difficile dirlo anche se il rapporto qualità/prezzo (700 mila euro la valutazione di Transfermarkt) può essere un vero affare.

Mi sento ancora giocatore, non ho staccato la spina, continuo a fare la vita da atleta che facevo prima – ha ammesso Aquilani nell'intervista esclusiva concessa a Sky Sport –. Non cerco la Serie A, la B o la C. Voglio una sfida che mi stimoli. Una chiamata da parte di un presidente, di un amico, di un direttore sportivo o di un allenatore che ha bisogno. Non faccio proclami, se arriva qualcosa bene altrimenti non avrei problemi a smettere. Sento, però, che questo momento ancora non è arrivato.

