Dopo i problemi tra i tifosi della Lazio e quelli del Siviglia, che hanno messo a soqquadro nelle scorse ore il centro di Roma e mandato in ospedale tre ultrà con ferite da arma da taglio (uno in codice rosso), anche da Zurigo sono arrivate notizie relative a scontri tra la tifoseria svizzera ed un gruppo di napoletani. Come riportato da "Spazio Napoli", i disordini sarebbero nati all'esterno dell’Hotel Olimpia: albergo situato a circa un km dallo stadio e scelto dai tifosi partenopei per la trasferta di Europa League.

Secondo alcuni testimoni, una cinquantina di tifosi dello Zurigo si sarebbero appostati fuori dalla struttura e dopo aver insultato quelli del Napoli, avrebbero dato vita ad una rissa a colpi di cinta, pugni e calci, che ha provocato anche un ferito non grave di cui ancora non si conosce l’identità. La tensione è dunque molto alta nella cittadina svizzera: invasa dai sostenitori partenopei, giunti non solo dall'Italia. Per l'inizio del match, è infatti previsto un afflusso massiccio di tifosi del Napoli verso il Letzigrund Stadion. Saranno infatti circa 7000 i sostenitori azzurri per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.

A poche settimane dai tragici fatti di San Siro, che avevano anche portato alla morte di Daniele Berardinelli, la tifoseria campana si è dunque ritrovata ancora una volta al centro di un agguato. La frangia più estrema della tifoseria dello Zurigo, è tra l'altro già nota alle forze dell'ordine elvetiche per aver causato in passato diversi disordini. Nel maggio dello scorso anno, fu infatti protagonista di un assalto agli ultrà del Basilea: sorpresi e accerchiati mentre stavano dipingendo un murales nei pressi dello stadio St. Jakob. Un attacco premeditato quello dei tifosi dello Zurigo, che in quell'occasione vennero anche aiutati dal supporto degli ultrà gemellati della squadra tedesca del Karlsruhe.