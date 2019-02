La serata che precede la gara di Europa League tra Lazio e Siviglia ha visto violenti scontri in centro città a Roma tra ultras biancocelesti e supporter andalusi per le vie di Rione Monti. I tafferugli sono avvenuti in via Leonina, molto vicino a via Cavour e al Colosseo, intorno alle 21:30 e ci sono stati diversi accoltellati: si contano tre feriti e due di questi sono ricoverati in codice rosso all’ospedale Santo Spirito. Tra le persone che hanno avuto la peggio ci sono due supporter spagnoli e un inglese, che potrebbe essere di nazionalità statunitense ed è il più grave assieme a uno dei due tifosi andalusi colpiti. È stato ricoverato anche un ultrà laziale.

Gli scontri sarebbero avvenuti in prossimità di un pub frequentato da ultras laziali e avrebbe coinvolto numerose persone: sul posto sono arrivate subito due ambulanze e diverse auto della polizia. Tutto è successo in maniera molto veloce e violenta e dopo lo scontro alcuni tifosi spagnoli hanno cercato di rifugiarsi in alcuni locali per provare a sfuggire alla violenza degli ultrà della Lazio. Successivamente sono arrivate diverse volanti della polizia e decine di poliziotti con caschi e scudi in assetto antisommossa per monitorare la situazione in piazza Madonna dei Monti e in via dei Serpenti. Purtroppo non è la prima volta che rione Monti, e il centro di Roma, sono teatro di aggressioni e violenze da parte di tifosi.

Nel frattempo la polizia ha organizzato una serie di presidi notturni con agenti del Reparto mobile in tutto il centro storico della Capitale, da Campo de’ Fiori ai Fori Imperiali, da Trastevere a piazza Navona, per evitare altri possibili contatti fra le due tifoserie.

Secondo quanto ha riportato Repubblica.it, che ha raccolto i commenti di alcuni commercianti sull'accaduto, "sembrava una spedizione punitiva. Abbiamo visto correre dei giovani vestiti di nero. Erano incapucciati. Altri indossavano caschi e avevano bastoni e cinture in mano. È come se stessero dando la caccia a qualcheduno. E in fatti a un certo punto hanno fatto irruzione in un locale. Quando è arrivata la polizia erano già fuggiti via. La rissa sarebbe scoppiata in via Leonina proprio dove otto anni fa era stato pestato a morte un giovane musicista".