A pochi giorni dalla prima semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco, Zinedine Zidane ha incontrato i giornalisti alla vigilia della partita con l'Athletic Bilbao: sfida valevole per la 33esima giornata del campionato spagnolo. Durante la conferenza stampa, il tecnico francese si è soffermato sul momento particolare di Karim Benzema e Gareth Bale: due campioni che, in questa stagione, sono un po' stati messi da parte dal mister transalpino.

Nonostante i contratti non siano in scadenza, sui due giocatori del Real sono infatti già cominciate a circolare indiscrezioni di mercato: "Non hanno giocato tantissimo, ma non credo che il loro futuro al Real Madrid sia a rischio – ha però spiegato Zidane – Non li vedo tristi e abbiamo bisogno di tutti. Si stanno allenando bene. È chiaro che a tutti piacerebbe giocare e segnare di più, ma in questo momento ci sono altri giocatori che stanno vivendo un buon periodo al posto loro".

In difesa del Real Madrid

Per l'allenatore delle "Merengues" sono arrivate inevitabili le domande sul discusso rigore concesso dall'arbitro Oliver, nel quarto di finale con la Juventus: "Non sono qui per difendere ogni giorno il Real Madrid, ma se vedo qualcosa di ingiusto, lo faccio – ha aggiunto Zizou – Ognuno può dire la sua, è la vita. Ma se ci mancano di rispetto, devo dire qualcosa. Il popolo anti Real è sempre esistito, ma credo che al contempo ci siano anche sempre più tifosi del Real Madrid in giro per il mondo".

Chiuso l'argomento che ha scatenato un vespaio nei giorni scorsi, Zidane si è poi concentrato sulla partita di campionato: "La cosa più importante è cercare di recuperare il secondo posto – ha concluso – Sono contento di essere già arrivato a 100 vittorie, non è da tutti. Ho la fortuna di essere in un grande club ma tengo i piedi per terra e penso solo a ottenere altre vittorie perché fa parte del dna di questo club".