Ce la faranno pagare cara. Che sia solo folklore dialettico, invenzione giornalistica oppure timore vero sta di fatto che il clamore sollevato intorno al Real Madrid per quel rigore concesso contro la Juventus (e valso la qualificazione in semifinale) ha avuto un effetto dirompente sui blancos. In Spagna l'opinione pubblica s'è spaccata tra chi ha definito un furto quella vittoria arrivata sul gong, a una manciata di secondi dai supplementari, e chi invece ha ritenuto la decisione dell'arbitro Oliver legittima e maldestro l'intervento di Benatia du Lucas Vazquez così come il piazzamento della difesa bianconera.

Ce la faranno pagare cara. E' questo l'umore che filtra da ambienti madrileni soprattutto in vista del doppio confronto in semifinale di Champions contro il Bayern Monaco. Il quotidiano sportivo iberico ‘Marca' è la spia della preoccupazione scaturita dal battage mediatico a corredo di una qualificazione strappata per il rotto della cuffia, a margine di un incontro dominato dai bianconeri, arrivati vicinissimi al traguardo e poi inciampati a un passo dal portare a termine la missione impossibile. "Il Real Madrid teme che pagherà dazio contro il Bayern per l'accusa di furto". Titolo emblematico che campeggia la foto del ‘misfatto' (l'intervento di Benatia sull'avversario) e racconta della preoccupazione da parte del club per i condizionamenti che potrebbero inficiare la gestione delle due gare coi tedeschi.

Ce la faranno pagare cara. A Madrid si sentono assediati dalle critiche e dalle polemiche. Zidane e i calciatori (da Isco fino allo stesso Lucas Vazquez) sono intervenuti pubblicamente per difendere sé stessi e in particolare per smentire la tesi ricorrente secondo cui l'intervento di Benatia non era da rigore. Ragione, sentimento e un profondo senso di fastidio fanno (e faranno) da corollario all'avventura delle merengues nella massima competizione continentale sminuendo la portata di quanto realizzato finora. Ovvero, la potenza di una squadra che con la nuova formula ha raggiunto ben 8 semifinali di Champions consecutive, è stata la prima ad averne conquistate ben 2 consecutive (una proprio con la Juventus a Cardiff nella scorsa edizione) e ha sollevato il Trofeo per 3 volte negli ultimi 4 anni (2013/2014, 2015/2016, 2016/2017).