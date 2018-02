Il grande protagonista della serata di San Siro è stato senza dubbio Walter Zenga. Il suo Crotone è infatti riuscito a portar via un punto dal Meazza: un risultato meritato, figlio anche dell'ottima gestione della rosa calabrese da parte dell'ex Uomo Ragno interista. Davanti alle telecamere di Premium, Zenga è apparso ovviamente raggiante: "Alla fine della partita mi sono abbracciato con Benny Carbone (il suo secondo, ndr), perché per noi vedere la squadra giocare in questa maniera, proporre calcio con personalità e in uno stadio come questo, è motivo di grande soddisfazione", ha esordito il tecnico dei calabresi.

"Ho visto un buon Crotone, che ha messo in difficoltà l’Inter. Sono contento della prestazione della mia squadra e giocando così sono convinto che arrivano punti importanti. Cosa manca alla mia squadra? Dobbiamo migliorare nel gestire le partite. Sono sicuro che ci arriveremo, ma su questo dobbiamo ancora lavorare".

Il passato nerazzurro.

Applaudito e osannato dai suoi vecchi tifosi, Walter Zenga ha poi tentato di spiegare le sue emozioni nel tornare a San Siro e sfidare quella che è stata la squadra del suo cuore: "Tutte le volte che incrocio l'Inter, ed è già successo in passato, per me è un momento complicato – ha continuato l'ex portiere nerazzurro – Non è facile giocare contro il tuo passato. Non è facile perchè in questi momenti c’è tutto dentro la tua testa e il tuo cuore. Ti passa davanti il film della tua vita".

"Il calore dei tifosi? Io sono nato nell’Inter, ho fatto tutta la trafila ed è più facile avere un rapporto del genere con loro. I tifosi apprezzano quelli che ci mettono passione, coraggio e che ci mettono tutto per la maglia". Molti di quei supporter nerazzurri, tra l'altro, sognano un giorno di vederlo proprio sula panchina interista: "Il mio futuro? Io devo pensare al Crotone e alla prossima partita contro la Sampdoria che sarà tosta".