"Svergognata, cancella quella foto". Quando Mauro Zarate, 30enne attaccante argentino ex di Lazio, Inter e Fiorentina, ha visto l'immagine pubblicata dalla moglie su Instagram ha perso la testa. Natalie Weber, coetanea e splendida modella che nel 2016 venne operata per un cancro al seno, è sulla spiaggia di Palm Jumeirah a Dubai a godersi il sole, il mare e la temperatura mite che caratterizza le giornate negli Emirati Arabi. L'intera famiglia (Mia e Rocco sono i figli della coppia) vi si è trasferita da quando il marito gioca nell'Al-Nasr: dall'ottobre scorso, dopo aver lasciato l'Europa e l'Inghilterra dove ha indossato le maglie di Qpr, West Ham United e Watford.

Cosa ha fatto trasecolare il giocatore? L'immagine della consorte che passeggia sulla sabbia indossando un provocante trikini nero che lascia intravedere le forme generose della donna. "Idiota ma che fai… secondo me dovresti togliere quell'immagine – ha aggiunto Zarate – con tutti quei commenti che genera…". E tra i commenti – oltre a quelli più piccanti e agli sfotto' rivolti al giocatore – ce n'è anche qualcuno che censura quella reazione definita un po' troppo sopra le righe. "Credo che tu sia stato un po' troppo violento nell'esprimerti – ha scritto un followers della di Natalie -. Era proprio necessario parlare così in pubblico? E in privato cosa fai?".

Botta e risposta con alcuni utenti. Per quanto possa essere comprensibile la sua gelosia, molti utenti hanno rimproverato Zarate di aver maltrattato la modella per una foto che, tutto sommato, appariva molto normale. La riposta della moglie. Natalie ha continuato a pubblicare immagini di famiglia, in cui appare molto felice e sorridente.

Non è la prima volta, però, che Zarate si lascia andare a commenti da bollino rosso. E' successo anche in un'altra occasione ma il tenore era diverso: di approvazione e ironia più che di rimprovero. A margine di un paio di scatti che esaltavano la rotondità del fondoschiena ben tornito della moglie modella ha reagito in maniera differente: "ne approfitti perché non ci sono e sono concentrato sugli allenamenti" oppure "poi dicono che la notte non riesco a dormire", disse in riferimento a uno scatto provocante della donna.