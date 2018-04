Se Paulo Dybala vuole consacrarsi davvero come erede di Leo Messi deve trasferirsi in Spagna. Così parlò Maurizio Zamparini, uno che conosce molto bene l'argentino, avendolo portato in Italia rivendendolo poi a peso d'oro, per 40 milioni di euro complessivi, alla Juventus. Una Juventus che secondo il presidente del Palermo non sarebbe congeniale per la Joya, così come tutto il calcio italiano. Ecco allora che nel momento in cui il numero 10 bianconero è finito al centro delle critiche per un rendimento molto deludente culminato con i 45′ contro il Napoli, ci ha pensato il suo ex patron a difenderlo con tanto di consiglio di mercato per il suo futuro.

Dybala, quante critiche: da Madrid fino a Napoli

Non è un momento facile per quello che viene considerato il giocatore di maggior talento della Juventus e probabilmente della Serie A. Dopo i problemi fisici e la brutta prestazione nell'andata dei quarti di finale di Champions contro il Real, con tanto di espulsione, le cose non sono andate come sperato per l'argentino. La super prestazione contro il Benevento ha rappresentato un'eccezione per un Dybala che non è riuscito a prendere per mano la squadra di Allegri (senza di lui al Bernabeu la Juve ha giocato una partita eccellente). Quell'Allegri che non ci ha pensato su due volte a lasciarlo negli spogliatoi dopo i primi 45′ deludenti di Juve-Napoli.

Dybala al Barcellona o al Real, il consiglio di Zamparini a Paulo

Nel momento più difficile, e alla vigilia di Inter-Juve ecco allora che ci ha pensato Maurizio Zamparini ha difendere il suo ex pupillo ai microfoni di Tuttosport. A Dybala il presidente del Palermo ha consigliato di cambiare aria e di trasferirsi in Spagna al Barcellona o al Real Madrid: "Quando gli sono piovute addosso le prime critiche gli ho scritto "Paulo, vattene in Spagna per favore". Ho sempre detto che è il nuovo Messi e lo confermo anche ora che lo criticano tutti. Se guardiamo al talento puro è quello che si avvicina di più, il problema non sono i paragoni bensì il calcio italiano. Per compiere il salto di qualità deve andarsene in un calcio vero, in A si privilegia l'aspetto tattico. Il vero Dybala si vedrà quando sarà al Barcellona o al Real Madrid".

Il futuro di Dybala alla Juventus, le ultime di calciomercato sulla Joya

A prescindere dai consigli di Zamparini al momento il futuro di Dybala è un'incognita. La Juventus non ha alcuna intenzione di privarsi del suo numero 10, che è legato ai bianconeri fino al 2022. Difficile però dire di no ad un'offerta che potrebbe essere superiore ai 100 milioni di euro: in questo caso la dirigenza di corso Galileo Ferraris potrebbe rivedere i suoi piani. L'interesse di Real Madrid e Barcellona in questo momento sembra essersi affievolito, anche perché i due club hanno bisogno di un altro tipo di rinforzi, ma un calciatore con le potenzialità di Dybala farebbe comodo a chiunque. Non bisogna dimenticare anche l'Atletico Madrid e l'ormai famosa cena tra la Joya e Simeone che ha dato il la ad un tormentone di mercato

in foto: I numeri stagionali di Paulo Dybala (foto Whoscred.com)

Anche il Psg su Dybala

Oltre alla Spagna, attenzione anche alla Francia. Nelle ultime ore infatti il Psg è tornato alla carica con decisione sul calciomercato per la stella della Juventus. Secondo Le10sport, il club transalpino sarebbe intenzionato a piazzare l'affondo per Dybala per regalare al nuovo tecnico Tuchel un colpo eccezionale, cautelandosi anche in vista delle decisioni sul futuro di Neymar tentato a più riprese dal Real Madrid.