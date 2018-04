Due gol concessi al Benevento (quanti nelle precedenti 17 partite di Serie A) e una solidità difensiva che – a questo punto della stagione – mostra qualche scricchiolio di troppo. La Juventus che ha vinto nel Sannio conserva il vantaggio sul Napoli in classifica e si prepara al secondo atto della sfida di Champions contro il Real Madrid. Il primo round (andata dei quarti di finale) è stato appannaggio degli spagnoli trascinati da Cristiano Ronaldo: doppietta del portoghese – con tanto di rovesciata spettacolare -, 3 gol e qualificazione in tasca.

"Sopravvalutato, è come Nolito". Al Bernabeu non ci sarà Sergio Ramos (squalificato) e nemmeno Paulo Dybala (dopo il ‘rosso' rimediato per somma di ammonizioni. L'argentino è stato protagonista della tripletta segnata al ‘Vigorito' e dalla Spagna non sono mancate le punzecchiature all'indirizzo dell'argentino. Concetto semplice, semplice: per la serie, ti piace vincere facile contro squadre di rango inferiore ma in Europa è tutta un'altra storia. Il conto alla rovescia per la gara è già iniziato tant'è che su ‘Marca' molti utenti definiscono la Joya "un giocatore molto sopravvalutato. E' come Nolito ai bei tempi del Celta. Né più né meno".

La Juve si qualifica se… la fiducia di Allegri. La Juventus dovrà fare a meno di lui, con Higuain (ex di turno) che sarà osservato speciale poiché in quello stadio è stato protagonista tante volte con la maglia delle merengues prima di lasciare la Spagna e accettare il trasferimento al Napoli di Rafa Benitez. Quante possibilità ha la ‘vecchia signora' di fare l'impresa? Pochissime: dovrebbe vincere con 4 gol di scarto e non subirne per essere certa della qualificazione… opzione difficile da ipotizzare ma Allegri non si dà per vinto.