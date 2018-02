La Youth League, ovvero la Champions League delle squadre Primavera, entra nel vivo. L'unica squadra italiana in gioco, ovvero l'Inter, dopo l'eliminazione di Napoli, Juve e Roma, ha conosciuto il nome della sua avversaria negli ottavi di finale della competizione. Si tratta del Manchester City, che i nerazzurri affronteranno in gara unica in trasferta il 20 o il 21 febbraio. Delineato dunque il quadro completo del primo turno ad eliminazione diretta.

Napoli, Juve e Roma eliminate. A rappresentare l'Italia c'è l'Inter.

Non è stata una Youth League positiva per le squadre italiane quella 2017/2018. Nella fase a gironi infatti sono state eliminate Napoli, Juventus e Roma Primavera, con le prime due che hanno chiuso addirittura all'ultimo posto i relativi raggruppamenti. Ecco allora che in gioco c'è solo l'Inter che arriva nella massima competizione continentale a livello Giovanile dopo aver superato i due turni del Domestic Champions Path battendo Dinamo Kiev ed Esbjerg fB e nello spareggio ai rigori lo Spartak Mosca.

Ottavi di finale di Youth League, l'Inter pesca il Manchester City.

In quel di Nyon dunque è stato delineato grazie al sorteggio il quadro degli ottavi di finale della Youth League 2017/2018. L'Inter ha pescato il Manchester City. Una sfida non semplice per la formazione di Vecchi che affronterà in gara unica gli inglesi il 20 o il 21 febbraio in trasferta. La vincente di questa partita se la vedrà ai quarti con quella di Liverpool-Manchester United. Il City si trovava nel girone del Napoli, con Shakhtar e Feyenoord. Primo posto per la formazione d'oltremanica con 13 punti, ottenuti grazie a 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Le partite degli ottavi di finale di Youth League 2017/2018.