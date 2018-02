Se l'Inter di Luciano Spalletti sta vivendo il momento più delicato della sua stagione, la Primavera non sbaglia un colpo. Dopo la pausa invernale dalla Youth League, i nerazzurri sono tornati a giocare in Europa e sono stati protagonisti di una partita folle: al Meazza la squadra di Stefano Vecchi si giocava l'accesso agli ottavi di finale della competizione europea e si è conquistato il pass ai calci di rigore.

Finisce 6 a 4 per i meneghini nell'atto unico del secondo turno di Youth League contro lo Spartak Mosca: dopo la vittoria della Supercoppa Italiana contro la Roma, questa partita che rappresenta un altro momento di crescita generale del gruppo di Vecchi che ora si troverà di fronte avversarie del calibro di Basilea, Bayern Monaco, Chelsea, Barcellona, Liverpool, Manchester City, Porto e Tottenham.

Partita folle: 3-3 nei tempi regolamentari.

L'Inter deve fare a meno di Belkheir e Merola, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni, e di Danso e Pissardo: di notevole spessore era la sfida tra Pinamonti e Rudenko,ovvero le stelle delle rispettive squadre che hanno rispettivamente segnato 6 reti in questa Youth League. I tempi regolamentari finiscono 3-3 con 90′ davvero folli: nerazzurri avanti con Emmers ma subito dopo è arrivato il sorpasso russo con i goal di Bakaev e Proshliakov. Quando tutto sembrava perduto sono arrivati il pareggio e il nuovo sorpasso con Odgaard e l'autogol di Petrunin e al Meazza tutto sembrava apparecchiato per l'ennesima super gara dei ragazzi di Vecchi. Non poteva essere una gara da Inter senza l'ennesimo colpo di scenda: a due minuti dalla fine Lombardoni stende Bakaev in area e Rudenko trasforma il calcio di rigore che riporta l'equilibrio.

Nerazzurri perfetti, russi spreconi: Inter agli ottavi.

Si va a ai calci di rigore dove sono decisivi ai rigori i gli errori dei russi e la perfezione di Emmers, Pinanonti e Colidio dagli 11 metri. L'errore di Rover passa in secondo piano grazie al tiro alto di Petrunin nello scontro contro Dekic nell'ultimo penalty.