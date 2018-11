In attesa della sfida Juventus-Valencia che potrebbe regalare ai bianconeri la qualificazione agli ottavi di Champions League, arrivano buone notizie per la Vecchia Signora dai ragazzi dell'Under 19. La Juventus Primavera infatti ha battuto con il perentorio risultato di 3-0, i pari età del Valencia nella sfida valida per la Uefa Youth League (la Champions riservata alle formazioni Primavera) conquistando così con un turno d'anticipo la matematica qualificazione alla fase finale della competizione.

Giornata da incorniciare per la Juventus Primavera. La squadra di mister Baldini ha battuto il Valencia in quel di Vinovo con il risultato di 3-0. Una partita mai in discussione e che ha visto protagonista Nicolussi Caviglia. Quest'ultimo prima si è rivelato decisivo nell'azione del vantaggio al 21′ (con l'autogol del portiere spagnolo) e poi ha spianato la strada con un gran colpo di tacco, al raddoppio di Portanova. Nel finale la gioia personale, per il gol del 3-0 che ha chiuso i conti. Un successo pesantissimo per l'Under 19 della Juventus che con un turno d'anticipo nel gruppo H strappa il pass per la qualificazione alla fase finale della Youth League. I bianconeri infatti salgono a quota 10 alle spalle della capolista United che ha regolato lo Young Boys 6-2. Gli svizzeri si trovano a meno 6 dalla Juventus che dunque può festeggiare la qualificazione al prossimo turno con 90′ d'anticipo.

La soddisfazione di mister Baldini

Grande soddisfazione soprattutto per l'approccio alla partita dei suoi ragazzi da parte dell'allenatore della Juventus Primavera Francesco Baldini. Quest'ultimo ai microfoni del sito ufficiale della Juventus ha dichiarato: "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sono contento per i ragazzi. Nel secondo siamo stati essenziali, anche perchè oggi era importantissimo non prendere gol. Ci abbiamo messo tanta testa e concentrazione – aggiunge Baldini – e con questa umiltà e dedizione al collettivo siamo una squadra forte. La Youth League è una competizione fantastica, che fa crescere i ragazzi, e noi la stiamo onorando al meglio"

Risultati e classifica gruppo H Youth League

Juventus-Valencia 3-0

Manchester United-Young Boys 6-2

Classifica: Manchester United 13, Juventus 10, Young Boys 4, Valencia 1