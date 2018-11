Mentre lo stadio Meazza si prepara a vestirsi a festa per il big match di Champions League Inter-Barcellona, le squadre under 19 dei due club si sono affrontate in Youth League. Il confronto tra la Primavera nerazzurra e i pari età catalani, valido per la massima competizione continentale di categoria si è risolto con la vittoria della formazione ospite con il punteggio 2-0. Inter sfortunata, con due pali all'attivo, e ultima nel raggruppamento con un solo punto all'attivo

in foto: Foto https://twitter.com/Inter

Youth League, Inter-Barcellona 0-2

Nella sfida valida per la 4a giornata della UEFA Youth League, la Primavera dell'Inter è stata sconfitta davanti al suo pubblico dal Barcellona con il punteggio di 2-0. La squadra di Armando Madonna, se la gioca alla pari con i catalani, creando numerose e nitide palle gol, colpendo due legni con Salcedo e Persyn. Alla fine però poco prima di andare all'intervallo gli ospiti passano con Peque che batte Dekic. Nella ripresa il copione non cambia con l'Inter che colleziona due grandi occasioni con Salcedo e Colombini che vedono i rispettivi tentativi salvati sulla linea di porta. Il Barça però non perdona e chiude i conti nel finale con Nico Gonzalez.

Inter ultima in classifica nel girone di Youth League

L'Inter in virtù di questo sfortunato risultato resta fanalino di coda del gruppo B della Youth League. Il piatto piange per i nerazzurri, che hanno solo un punto all'attivo e si trovano a 3 lunghezze di distanza dal Psv, e 5 dal Tottenham (che ha battuto proprio gli olandesi nell'altro match di giornata) prossimo avversario in trasferta il 28 novembre. Vola il Barcellona in vetta al girone con 10 punti.

Il tabellino di Inter-Barcellona

INTER: 1 Dekic; 2 Zappa, 4 Nolan, 17 Rizzo, 3 Corrado (1′ st Colombini 13); 19 Roric (20′ st Pompetti 5), 16 Schirò; 15 Persyn (35′ st Mulattieri), 8 Gavioli, 11 Salcedo (35′ st Merola 10), 9 Adorante (1′ st Vergani 20) A disposizione: 12 Pozzer, 6 Van Den Eynden Allenatore: Armando Madonna

BARCELLONA: 1 Tenas; 2 Guillem, 3 Comas (21′ st Alejandro 14), 4 Rojas, 5 Jose; 6 Alvaro Sanz (26′ st Nico 16), 8 Antonio Jesus (1′ st Ilaix 15), 10 OJandro; 11 Ansu, 9 Peque (26′ st Nils 17), 7 Konrad (43′ st Serrano 18) A disposizione: 13 Pol, 12 Bravo Allenatore: Denis Silva Puig

Marcatori: 42′ Peque, 47′ st Nico Gonzalez.

Ammoniti: Comas (B), Roric (I), Rizzo (I), Schirò (I), Sanz (B), Nils (B)