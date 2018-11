X Factor è un talent di Sky che appassiona tantissimo, il successo è sempre assicurato. Gli ascolti sono eccellenti e sui social tutti i ragazzi che cercano di emergere hanno orde di fan pronti a difenderli, ma in rete c’è anche chi attacca i quattro giudici. Un giudizio sprezzante verso Manuel Agnelli (gli altri sono Fedez, Mara Maionchi e Lodo Guenzi) lo ha espresso il difensore del Chievo Verona Fabrizio Cacciatore, che dopo aver visto l’ultima puntata ha attaccato il leader degli Afterhours.

Il difensore del Chievo all’attacco di Manuel Agnelli su Instagram

Cacciatore non ha preso bene evidentemente alcune parole di Agnelli e su Instagram ha espresso dei giudizi molto pesanti nei suoi confronti. Il giocatore in un paio di stories ha pubblicato degli screen del cantante e ha scritto: “Sei la persona più falsa della musica, sei un pagliaccio! Sei un finto puoi girare solo la famiglia Addams”. Manuel Agnelli finora non ha ancora risposto, le parole durissime di Cacciatore restano.

in foto: La prima stories di Cacciatore.

Anastasio la stella di XF 12 e il legame con Sarri

Questa edizione sembra legata a doppio filo con il mondo del calcio, perché Anastasio, la stella di X Factor 12 che per molti è il favoritissimo, ha un legame molto forte con l’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri. Anastasio è campano e lo scorso anno quando si faceva ancora chiamare ‘Nasta’ dedicò una canzone all’attuale tecnico del Chelsea, che ebbe un discreto successo. Sarri venne a sapere di quel giovane cantante e lo invitò a Castel Volturno, cittadina dove il Napoli si allena. L’incontro fu molto gradevole, il piacere fu reciproco. Sarri regalò una sigaretta autografata al giovane Anastasio. Il cantante è davvero un tifoso appassionato, quando c’erano le selezioni disse che quel periodo per lui era faticoso perché non poteva seguire il ‘suo’ Napoli. Intanto sta facendo faville e punta al successo.