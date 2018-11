Carlo Ancelotti a suon di risultati ha conquistato l’affetto dei napoletani, che ovviamente con il passare del tempo hanno iniziato a rimpiangere meno Maurizio Sarri, che così è entrato in modo definitivo nel pantheon degli allenatori partenopei. Con il Chelsea non ha mai perso, in tanti, anche tra quelli che lo criticavano mesi fa, adesso lo apprezzano e lo dicono apertamente, sono gli ultimi folgorati sulla via del ‘Sarrismo’. Tra i cosiddetti ‘sarristi’ della prima ora c’è un ragazzo, Anastasio, che sta spopolando a X Factor.

Il rapper Anastasio superstar a X Factor

Ventunenne rapper nato a Meta di Sorrento Anastasio è entrato nella squadra di Mara Maionchi. Il mondo dei social lo ha già consacrato, c’è già chi è pronto a gridare allo scandalo qualora non vincesse. I giudici sono rimasti colpiti da questo ragazzo sin dalle selezioni, i suoi testi sono tutt’altro che banali e lui li interpreta con grandissima bravura. Recentemente ha cantato un brano meraviglioso ‘Another brick in the wall’ dei Pink Floyd e si è preso i compimenti anche da Fedez, altro giudice che guida un’altra squadra. Insomma incetta di complimenti per questo ragazzo che qualche mese fa dedicò una canzone a Maurizio Sarri.

L’incontro tra Anastasio e Sarri

Perché ben prima di andare nello show di Sky Anastasio, che si faceva chiamare Nasta, scrisse e dedicò una canzone all’allora tecnico del Napoli e la intitolò ‘Maurizio Sarri’. Quel brano spopolò sui social e giunse fino a Sarri che lo contattò e lo invitò a Castelvolturno, dove il Napoli si allena. L’incontro ci fu, e il piacere fu reciproco. Oltre alla gioia dell’incontro con il suo mito, Anastasio lasciò il centro tecnico con una foto ricordo e con una sigaretta autografata da Sarri.

La canzone ‘Come Maurizio Sarri’

Il brano dedicato al tecnico è un rap, un inno all’allenatore che in pochi anni è passato da un lavoro in banca, ai campi di periferie, dalle serie minori al Napoli, con cui ha sfiorato il titolo e ha giocato la Champions: “Noi portiamo la bellezza dell’esproprio proletario. Lo faccio per passione come Maurizio Sarri. Niente giacca e cravatta come Maurizio Sarri. Sto con la barba sfatta come Maurizio Sarri”.