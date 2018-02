Guardiamo spesso con grande ammirazione il calcio inglese per come è riuscito ad organizzarsi e per come i tifosi riescano ad essere sempre composti a differenza di altre nazioni ma ieri sera è successo un episodio che non ha messo in buona luce la Premier League: Troy Deeney del Watford potrebbe essere squalificato per un periodo lungo a causa di gestaccio rivolto ai tifosi del Chelsea dopo aver realizzato un goal nel Monday Night del campionato inglese.

L'episodio.

L'attaccante del Watford, con molta probabilità, era stato preso di mira dai tifosi dei Blues e dopo aver realizzato la rete del vantaggio ha fatto il dito medio alzato verso lo spicchio di stadio dove erano posizionati i tifosi del club londinese. Secondo quanto riporta il The Sun, Deeney potrebbe andare incontro ad una squalifica di quattro giornate: due in base a quanto scritto sul referto dell'arbitro e due direttamente dalla Football Association.

Grande vittoria del Watford sul Chelsea di Conte.

La squadra di Javi Garcia ha battuto i campioni in carica della Premier League per 4 a 1 con una gara davvero di spessore e Antonio Conte, che puntava a tornare al terzo posto dopo il 2-2 tra Liverpool e Tottenham di Anfield Road, è uscito sconfitto per la seconda volta consecutiva contro un buonissimo Watford. A Vicarage Road gli Hornets hanno sbancato la difesa Blues grazie alle reti di Deeney, Janmaat, Deulofeu e Pereyra. Di Hazard l'unica realizzazione della squadra di Abramovich.