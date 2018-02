Il Watford certifica la crisi del Chelsea, che perde il derby (4-1) con la squadra della famiglia Pozzo scivola al quarto posto e sente forte il fiato sul collo del Tottenham di Pochettino, dietro solo di un punto. Conte adesso sembra realmente rischiare addirittura l’esonero. Abramovich, secondo alcuni tabloid, potrebbe decidere di cambiare a pochi giorni dalla gara d’andata degli ottavi di Champions League con il Barcellona.

Secondo ko di fila per il Chelsea

Qualcosa si è rotto al Chelsea. Perché dopo un mare di pareggi a inizio anno, i ‘Blues’ sono stati eliminati in Coppa di Lega, hanno vinto due partite, una in FA Cup, ma poi sono stati sconfitti nettamente da due squadre di media classifica. Mercoledì scorso era arrivato il fragoroso k.o. con il Bournemouth in casa, che in quarto d’ora aveva segnato tre gol a Stamford Bridge. E quattro reti le ha subite dal Watford. La difesa, il punto forte del Chelsea lo scorso anno, traballa sempre più, anche se la partita di oggi si può definire stregata.

Rosso a Bakayoko, errore di Courtois

Il Chelsea fatica a giocare in avvio, poi Bakayoko rovina la partita dei ‘Blues’ con due ammonizioni in cinque minuti e dopo mezz’ora la squadra di Conte è in 10 uomini. Willian lascia il posto a Fabregas, che dovrebbe dare maggiore equilibrio. Dopo la sciocchezza del centrocampista francese arriva l’errore di Courtois che abbatte un avversario in area, rigore netto che capitan Deeney trasforma. Il Chelsea nella ripresa fa tanto possesso e cerca di addormentare quasi la partita, in fondo anche un pari a quel punto sarebbe utile, in attesa di una grande giocata che giunge puntualmente quando Hazard, all’82’, crea e pareggia.

Poker Watford, segna pure Deulofeu

Il Watford non si abbatte e anzi come un leone ferito attacca con forza e dopo due minuti torna in vantaggio. Assist dell’ex juventino Pereyra e gol dell’olandese Janmaat. In un attimo è goleada Watford e tracollo Blues. Deulofeu, ex di Milan e Barcellona, mette il pallone nell’angolino e segna all’esordio nel suo nuovo stadio. Il poker lo piazza Pereyra. Disfatta clamorosa per Conte, che ora traballa.