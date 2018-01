Turno infrasettimanale con il botto in Premier League. Tonfo clamoroso del Chelsea di Conte, che perde in casa 3-0 con il Bournemouth. I Blues scivolano al quarto posto e non approfittano della sconfitta del Manchester United, che a Wembley è stato sconfitto 2-0 dal Tottenham. Il Manchester City rifila tre gol al West Bromwich approfitta del k.o. di Mourinho e ora ha 15 punti di vantaggio sui Red Devils.

Chelsea, che batosta a Stamford Bridge.

Aveva la chance di riavvicinarsi e di riconquistare il secondo posto la squadra di Conte che invece sorprendentemente perde 3-0 in casa con i ‘Cherries’ di Howe che in un quarto d’ora segnano tre gol e conquista tre punti importanti. Il Bournemouth segna nella ripresa con Callum Wilson, Stanislas e l’ex Ake. Il Chelsea era letteralmente spuntato. Morata ancora infortunato, Giroud è stato presentato oggi, mentre Batshuayi è stato ceduto al Borussia Dortmund.

Dopo 11 secondi segna il Tottenham.

Gli Spurs sono sempre imprevedibili, questa sera a Wembley c’era la versione deluxe. Dopo 11 secondi la squadra di Pochettino va in gol, segna Eriksen che ribadisce in rete dopo una respinta di De Gea e Son, il danese per un solo secondo non batte il record del gol più veloce in Premier (che appartiene a King e Shearer). Jones al 28’ con una goffa autorete condanna i suoi alla sconfitta.

Il Tottenham resta quinto, Mourinho, che ha schierato Alexis Sanchez, è lontanissimo da Guardiola e dopo essere andato negli spogliatoi al 43’ del primo tempo dopo la partita ha detto: “Abbiamo subito un gol ridicolo”.

3-0 del City al West Bromwich.

Un po’ rimaneggiato e con il nuovo acquisto Laporte subito titolare il Manchester City manda al tappeto il West Bromwich e mette ulteriormente in saccoccia il titolo, perché il 3-0 alla squadra di Pardew porta Guardiola a quota 68 e manda a quindici punti di vantaggio sullo United. I gol li hanno realizzati Fernandinho, De Bruyne e Aguero.

I risultati della 25a giornata.

Swansea-Arsenal 3-1 (martedì), West Ham-Crystal Palace 1-1 (martedì), Huddersfield-Liverpool 0-3 (martedì); Chelsea-Bournemouth 0-3; Everton-Leicester 2-1; Newcastle-Burnley 1-1; Southampton-Brighton Howe&Albion 1-1; Manchester City-West Bromwich 3-0; Stoke City-Watford 0-0; Tottenham-Manchester United 2-0.

Classifica.

Manchester United 68; Manchester United 53; Liverpool, Chelsea 50; Tottenham 48; Arsenal 42; Burnley 35; Leicester 34; Everton 31; Bournemouth 28; Watford, West Ham 27; Crystal Palace 26; Newcastle, Brighton Howe&Albion, Stoke City, Huddersfield 24; Southampton, Swansea 23; West Bromwich 20.