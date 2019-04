C'è ancora qualche possibilità che Mauro Icardi lasci l'Inter e addirittura vada alla Juventus? quanto c'è di vero nello scambio coi bianconeri che dovrebbe portare a Milano Paulo Dybala? Nel giorno della festa della ‘vecchia signora' per la conquista dell'ottavo scudetto arriva l'ennesima conferma/smentita di Wanda Nara, consorte e agente dell'attaccante argentino. Lo scenario è sempre lo stesso, il salotto della trasmissione Tiki Taka: dal clima infuocato dei mesi scorsi alla pace sancita nelle ultime settimane, tante cose sono cambiate e adesso il clima è molto più conciliante.

Mauro rimane all'Inter? Certo – la replica di Wanda alla domanda fatta in studio -. Lautaro titolare? Scelte di Spalletti. Ha lui il compito di scegliere sempre la squadra migliore, per il bene dell'Inter.

Stagione del trionfo per la Juventus, la vittoria contro la Fiorentina ne ha legittimato l'ennesimo successo in Italia. Resta il rammarico per l'eliminazione dalla Champions avvenuta a Torino e per mano dell'Ajax. Il vero obiettivo era arrivare in finale a Madrid e poi provare a giocarsi il tutto per tutto con CR7 in squadra. Si può chiamare fallimento quanto accaduto? Anche in questo caso la risposta di Wanda Nara è diplomatica.

Fallimento? Cristiano ha firmato per tre anni, vedremo se sarà fallimento in quel momento – ha aggiunto – magari la vince il prossimo anno. Tutto quello che Cristiano poteva fare in Champions, l’ha fatto nella partita con l’Atletico. Il gap con la Juve? Sarebbe emozionante vedere una squadra che lotta con loro.

Ultima riflessione dedicata alla sfida con la Roma in campionato: ne è scaturito un pareggio che aggiunge un altro mattoncino alla qualificazione alla prossima edizione della Champions. Un obiettivo imprescindibile nel percorso di crescita economica e sportiva della squadra.