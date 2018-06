Ormai è come una soap opera: Wanda Nara pubblica una foto con bianconero o qualcosa di riconducibile alla Juventus e riprendono forza i rumors e le voci che darebbero Mauro Icardi vicino alla Juventus. Dopo l'immagine di una zebra postata sulle stories di Instagram dalla moglie/procuratrice durante un safari in Sudafrica stavolta è bastato un selfie con un vestitino bianconero durante la vacanza alle Seychelles che subito è riesploso il caso e nei commenti alla foto si è scatenato il delirio con tanti tifosi juventini pronti a scommettere sul futuro torinese del centravanti dell'Inter. Così come i supporter della Vecchia Signora hanno apprezzato molto questa nuova pubblicazione da parte della signora Icardi non si può dire lo stesso per quelli interisti che, ormai, periodicamente devono fare i conti con questo tipo di pubblicazioni e tutto ciò che ne consegue.

Ormai quello di Wanda sembra essere diventato un vero e proprio gioco per cercare di attirare l'attenzione, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, e da quando si è parlato di questo ipotetico scambio tra il marito/assistito e Gonzalo Higuain ci sono sere stati dei riferimenti ai colori bianconeri sui social network. Sembra abbastanza chiaro che dietro a questo botta e risposta con l'Inter, che vuole tenere a tutti i costi il suo bomber e capitano, ci si un ulteriore adeguamento del contratto dopo quello dello scorso anno.

A post shared by Wanda nara (@wanda_icardi) on Jun 10, 2018 at 5:03am PDT

La vacanza bollente di Wanda e Maurito

Dopo il safari in Africa, Mauro Icardi e Wanda Nara sono volati alle Seychelles per una vacanza bollente senza figli. Un viaggio testimoniato dalle immancabili fotografie pubblicate sui profili social di entrambi che con scatti a dir poco bollenti che sono al centro delle discussioni dei follower, nel bene e nel male.