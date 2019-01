Kyle Walker è uno dei punti di forza del Manchester City e della nazionale inglese, è anche uno dei difensori più costosi della storia del calcio ed è pure uno dei più veloci in assoluto, ma non è un goleador, ha disputato più di quattrocento partite in carriera e segnato appena otto gol, l’ultimo lo ha segnato nella semifinale di Coppa di Lega e dopo aver incrementato il suo bottino ha festeggiato con grande ironia l’evento.

9-0 del Manchester City al Burton

Dopo aver vinto con un sonoro 7-0 nel 3° turno della FA Cup, il Manchester City ha svolto un allenamento agonistico contro il Burton che nella semifinale d’andata di Coppa di Lega all’Ethiad è stato travolto, il match è finito 9-0, superfluo giocare il ritorno. Per il secondo anno consecutivo la squadra di Guardiola disputerà la finale di Carabao Cup, sfiderà a Wembley a fine febbraio il Tottenham o il Chelsea, battuto 1-0 martedì scorso. Gabriel Jesus ha piazzato il poker, altri sei giocatori hanno messo la firma all’incontro, tra questi De Bruyne, Mahrez e Walker, che segnato il gol del momentaneo 8-0.

Walker meglio di Messi e Cristiano Ronaldo

Sul suo profilo Instagram il difensore ventottenne ha postato il video del gol al Burton e a corredo ha scritto con grande ironia un paio di dati statistici, ovvi considerato che si è appena agli inizi di gennaio ma fino a un certo punto e ha voluto ricordare che in questo inizio di 2019 lui ha segnato più gol dell’attaccante della Juventus, che non ha giocato nemmeno una partita, e di Leo Messi, che con il Barcellona è sceso in campo invece domenica scorsa in un match della Liga. Tanti like, tanti commenti, ironici, simpatici ma c’è stato pure chi ha ricordato a Walker, che dal 1° settembre, giorno in cui segnò al Newcastle, sia Messi che Ronaldo hanno segnato valanghe di gol.