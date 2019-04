Virgil Van Dijk è il giocatore dell'anno in Premier League. L'annuncio ufficiale per l'assegnazione del premio di Player of the Year 2018/2019 arriverà soltanto giovedì, ma a svelare la vittoria da parte del difensore centrale olandese del Liverpool ci ha pensato il Daily Mail. Una soddisfazione enorme per il gigante dei Reds che raccoglie l'eredità del suo compagno di squadra Salah, battendo così Sterling tra i favoriti della vigilia.

Virgil Van Dijk player of the year 2018/2019

E' Virgil Van Dijk il Player of the Year 2018/2019. Ad annunciare il successo del difensore del Liverpool ci ha pensato il Daily Mail, in attesa dell'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare nella giornata di domani. L'ex Southampton dunque ha ricevuto il maggior numero di voti dai suoi colleghi, superando gli altri finalisti ovvero il compagno Mané, le stelle del City Sergio Aguero, Bernardo Silva e Sterling e Eden Hazard. Rendimento eccezionale per Van Dijk che ha dato ragione dunque ai Reds che per acquistarlo investirono la cifra record di circa 85 milioni di euro nell'inverno 2018.

Van Dijk raccoglie l'eredità di Salah

Van Dijk raccoglie l'eredità del suo compagno di squadra Mohamed Salah che ha trionfato nella scorsa annata. L'olandese entra dunque nel gruppo dei calciatori del Liverpool che hanno conquistato questo riconoscimento ovvero Luis Suarez (2013-14), Steven Gerrard (2005-06), John Barnes (1987-88), Ian Rush (1983-84), Kenny Dalglish (1982-83) e Terry McDermott (1979-80). La premiazione del PFA si terrà al Grosvenor House Hotel di Londra, domenica 28 aprile

Il Liverpool di Van Dijk vuole provare a vincere Premier e Champions

Grande orgoglio dunque per Van Dijk che dopo questo prestigioso riconoscimento individuale, proverà ad aiutare i Reds in questo caldissimo finale di stagione. Il Liverpool infatti proverà a trionfare sia in Premier, con l'entusiasmante testa a testa con il Manchester City, e in Champions dove è atteso dalla super sfida valida per le semifinali contro il Barcellona. Van Dijk dovrà chiudere la saracinesca difensiva davanti ad Alisson.