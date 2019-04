Chi sarà il successore di Mohamed Salah nella classifica del miglior calciatore della Premier League? Nella giornata di oggi è stato pubblicato un tweet sull'account ufficiale della Professional Footballers' Association dove sono stati elencati i candidati che possono ambire al premio di calciatore dell'anno 2018-19 per il campionato inglese. La stagione scorsa il riconoscimento è stato vinto da Salah, uomo simbolo del Liverpool sia in campionato che in Champions League.

I candidati a calciatore dell'anno

I nomi di elencati dalla PFA sono sei: il primo è Eden Hazard, che sta disputando una delle stagioni migliori della sua carriera (19 reti) con il Chelsea di Maurizio Sarri, il secondo è Sergio Aguero, veterano della Premier League e uno degli uomini di punta del Manchester City di Pep Guardiola insieme a Bernardo Silva, arrivato l'anno scorso per 50 milioni di sterline e un po' criticato lo scorso anno per lo scarso impiego. Gli ultimi tre nomi sono quelli del centrale del Liverpool Virgil van Dijk, il difensore più costoso del mondo (75 milioni di sterline), l'esterno offensivo dei Citizens Raheem Sterling e Sadio Mané, jolly d'attacco dei Reds di Jurgen Klopp che ha messo a segno 22 reti stagionali finora.

Le nominations per il premio ‘young player'

In questo speciale premio calcistico, assegnato ai giocatori che militano nella Premier League, c'è spazio anche per i sezione talenti. Due di questi giovani, ovvero Sterling e Bernardo Silva, sono stati inseriti già nella categoria principale e gli altri 4 sono: Trent Alexander Arnold, terzino del Liverpool (classe '98), Marcus Rashford del Manchester United (classe '99), Declan Rice centrocampista del West Ham (1999), David Brooks centrocampista del '97 del Bournemouth. Chi vincerà?