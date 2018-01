Tra una partita di footvolley a Miami e un'ospitata televisiva su BeIn Sports, Christian Vieri si è reso protagonista di un post al vetriolo sul suo seguitissimo profilo Instagram. Nel mirino un articolo del Corriere della Sera, tutt'altro che positivo nei suoi confronti, in cui viene evidenziato senza troppi giri di parole che Bobone "non fa nulla". E la risposta del re dei bomber non si è fatta attendere.

Vieri non fa nulla, l'attacco al Re dei bomber.

In un articolo dal titolo "Essere Bobo Vieri: zero stress e tanto divertimento, così la vita è sempre estate (anche in pieno inverno)", sul Corriere della Sera vengono ripercorse le tappe della giornata tipo dell'ex attaccante. Nello stesso si dice "Anche se di preciso non fa nulla, anzi forse proprio perché non fa nulla…". Un'affermazione che Vieri ha evidenziato nello screen del pezzo postato su Instagram.

in foto: Vieri sbotta su Instagram contro un articolo del "Corriere della Sera"

Vieri contro il Corriere, l'attacco su Instagram.

Il tutto accompagnato da un messaggio al vetriolo nei confronti della redazione sport del Corriere della Sera: "PROPRIO perché non sapete niente, ma soprattutto perché non vi informate prima di scrivere, sareste voi a non dover fare niente nella vita, perché il vostro mestiere non lo sapete fare". Il tutto accompagnato con il classico verso di Vieri che imita il raglio dell'asino ovvero "iiiiiiihoooooooooo"

Che lavoro fa Vieri.

Boom di like e commenti al post di Vieri, anche di altri calciatori che hanno manifestato tanta solidarietà al re dei social. In molti hanno chiesto direttamente a Bobone "che lavoro fai", in maniera provocatoria. Oltre alle attività private, Vieri che spesso e volentieri si fa immortalare sulle spiagge di Miami e non solo attualmente fa il commentatore l’opinionista sportivo in America per l’emittente televisiva BeIn Sports. Utilizza anche i social per organizzare partite di foot-volley, e non mancano iniziative benefiche, in cui coinvolge ex compagni e calciatori del presente