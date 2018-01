Il 2018 è appena iniziato e gli scommettitori si sono già scatenati. Chi vincerà lo scudetto? Chi segnerà più gol? E così via. Queste le intriganti domande a cui gli appassionati di scommesse hanno provato a dare risposta, con tanto di puntate. Non mancano però anche le giocate sui "bomber", ovvero su quale sarà il calciatore o ex calciatore, l'allenatore, o in genere lo sportivo che convolerà a nozze nel 2018. Ecco allora che sono tornare le "special bet" di Stanleybet su Novella 2000.

Le scommesse sulla prima coppia vip dello sport a sposarsi nel 2018.

E' possibile dunque puntare dei soldi sulle coppie del mondo dello sport che hanno maggiori probabilità di sposarsi nell'anno appena iniziato. La coppia più vicina alle nozze, secondo le quote dei bookmakers inglesi, è quella formata da Christian Vieri e Costanza Caracciolo. Il 2017 è stato un anno dai due volti per la coppia formata dal "re dei bomber" e dall'ex Velina.

in foto: Christian Vieri in compagnia di Costanza Caracciolo

Vieri-Caracciolo, matrimonio in vista nel 2018.

I due molto attivi sui social sono usciti allo scoperto con la loro relazione che ha occupato le prime pagine dei quotidiani rosa. La tristissima notizia relativa alla perdita del bambino, ha avvicinato molto i due che secondo i bookmakers dunque potrebbero sposarsi nel corso del 2018.

Buffon-D'Amico, bebè in arrivo.

Più difficile invece la possibilità che a sposarsi sia Gigi Buffon, con il volto noto di Sky Ilaria D'Amico. Un matrimonio della coppia è quotato a 10, come quello tra il pilota Andrea Iannone e la showgirl argentina Belen. Per il portiere della Juve e la giornalista si vocifera di un nuovo bebè in arrivo dopo il piccolo Leopoldo Mattia.

Iannon-Belen, la quiete dopo la tempesta.

Anche scommettere sul matrimonio del campione delle due ruote Andrea Iannone e la showgirl Belen, pagherebbe 10 volte la posta scommessa in caso di sì nel 2018. I due si sono riavvicinati dopo un periodo burrascoso: tante le indiscrezioni sulla rottura dei due, soprattutto dopo i risultati deludenti del pilota italiano. Adesso però il peggio sembra essere passato e tutto procede a gonfie vele tra i due.