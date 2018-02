La perentoria vittoria in casa della Fiorentina aveva riportato serenità in casa Verona raffreddando la panchina di Pecchia, in bilico dopo il precedente flop interno con il Crotone. La nuova battuta d'arresto interna contro la Roma ha rialimentato i malumori in casa Hellas, soprattutto alla luce di alcune scelte del mister campano. Quest'ultimo infatti ha escluso dalla lista dei convocati per il match con i giallorossi 4 giocatori, ovvero Heurtaux, Verde, Fossati e Felicioli.

Verona, 4 giocatori epurati da Pecchia.

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, quella di Pecchia in vista di Verona-Roma si tratterebbe di una vera e propria epurazione. 4 giocatori esclusi dunque non per problemi fisici o disciplinari, ma per una scelta del mister che ha rinunciato al centrale Heurtaux, all'esterno Felicioli, al centrocampista Fossati, e al cursore offensivo Verde. Un'esclusione che non è stata spiegata in alcun modo dalla società o dallo stesso allenatore, ma che potrebbe rappresentare una frattura netta

Spicca l'assenza di Heurtaux e Verde, oltre a Felicioli e Fossati.

Ha fatto molto rumore soprattutto l'assenza di Heurtaux e Verde molto utilizzati da Pecchia nella prima parte della stagione. Entrambi arrivati nella scorsa estate, hanno giocato più di Fossati e Felicioli che il mister ha utilizzato poco soprattutto in chiave turnover. Per il centrale ex Udinese 18 le presenze complessive, 16 in Serie A, mentre 23 le partite (20 in Serie A) disputate dall'esterno offensivo capace anche di segnare 4 gol (2 in Coppa) e 2 assist.