Se il gol direttamente da corner rappresenta una rarità, due nella stessa partita e a pochi minuti di distanza sono davvero una situazione eccezionale. Eppure è quanto è successo in Bologna-Fiorentina, una partita che i viola hanno vinto imponendosi 2-1 grazie al gol vittoria di Chiesa. In precedenza il botta e risposta Veretout-Pulgar, entrambi capaci, con la complicità dei portieri avversari, di segnare direttamente da calcio d'angolo (anche se la Lega deciderà se si tratta, soprattutto nel primo caso di gol del centrocampista o autorete del portiere emiliano Mirante).

Veretout-Pulgar, gol direttamente da calcio d'angolo in pochi minuti.

Nel finale del primo tempo, al minuto 41′ calcio d'angolo dalla sinistra per la Fiorentina. Batte Veretout che disegna una traiettoria beffarda. Destro a rientrare, Mirante scavalcato, rimbalzo sul palo, deviazione del portiere e pallone in rete. Passano pochi minuti, 3 precisamente e la situazione si ripete nell'altra porta: batte Pulgar e Sportiello si lascia sorprendere sul primo palo. Due gol, entrambi da calcio d'angolo. Toccherà alla Lega sciogliere i dubbi sull'assegnazione degli stessi: per quanto riguarda il primo bisognerà capire se si tratta di gol di Veretout o autorete di Mirante, mentre meno dubbi nel secondo caso con il gol che sarà attribuito a Pulgar.

I precedenti, il record di gol da corner è di Palanca.

Quanto accaduto al Dall'Ara dunque rappresenta una situazione assolutamente insolita, anche se i gol dalla bandierina fanno parte della storia recente e non del calcio. Tanti i precedenti, come evidenziato da Gazzetta.it, come quelli relativi all'ex calciatore Massimo Palanca capace di segnare in carriera addirittura 13 volte direttamente da calcio d'angolo, un record. Anche il Papu Gomez è riuscito nell'impresa il 18 ottobre 2015 in un match tra Atalanta e Carpi, confermando una giocata che tanti sudamericani hanno provato in carriera con diverse sorti, basti pensare a Maradona, Verona , Recoba e Ronaldinho.

Calci d'angolo sempre più incisivi in Serie A.

Quello che è certo è che i calci d'angolo con il passare delle stagioni si rivelano, dati alla mano, sempre più decisivi per le partite di Serie A. I gol sugli sviluppi di corner, sono cresciuti fino al 12% del totale nel 2016/2017. Una percentuale che quanto accaduto in Bologna-Fiorentina ha fatto inevitabilmente aumentare. Le due squadre sicuramente rivedranno l'atteggiamento difensivo sulle palle inattive dalla bandierina