La Juventus mette pressione al Napoli. L'Atalanta insegue la zona Europa e il Milan continua la sua striscia positiva con un pareggio in casa dell'Udinese. I bianconeri hanno archiviato la pratica Sassuolo dopo 40 minuti e nel secondo tempo ha umiliato gli uomini di Iachini; la Dea ha battuto in casa il Chievo, rosicchiando punti per l'Europa League; mentre i rossoneri escono indenni dalla Dacia Arena dopo essere stati in vantaggio per diversi minuti. Una indecisione di Gigio Donnarumma ha permesso agli uomini di Massimo Oddo di trovare il pareggio.

In chiave salvezza è importante la vittoria del Cagliari in casa con la Spal mentre la Fiorentina va a vincere a Bologna grazie al sempre decisivo Federico Chiesa. Non è stata una giornata in cui si è segnato tanto: 15 reti complessive nelle gare delle ore 15:00, 20 se contiamo anche gli anticipi e il lunch match. Questo è il bilancio della giornata 23 della Serie A.

I migliori.

Higuain non si ferma più: 5 goal nelle ultime 3.

Il Pipita non segnava in campionato dalla gara contro il Napoli ma negli ultimi 180′ ha realizzato 4 reti, una a Verona e tre oggi contro il Sassuolo. Se a quelle del campionato aggiungiamo anche quella di Coppa Italia contro l'Atalanta le reti in sette gironi diventano 5. Sono ancora molto vivi i ricordi di chi lo criticava per il suo rendimento fino a qualche settimana fa ma il numero 9 della Juve non si è mai soffermato troppo su queste cose e ha continuato a fare il suo lavoro.Demonio.

Suso ‘pennella' e il Milan continua la sua corsa.

La sesta rete in campionato di Suso coincide con il quinto risultato utile consecutivo per i rossoneri che stanno cercando di risalire la classifica dopo una partenza con handicap. Lo spagnolo non segnava dalla gara casalinga del 5 novembre scorso contro il Sassuolo ma l'attesa ha portato alla maturazione di una prodezza: a Udine è arrivata una pennellata d'autore da parte del numero 8 che dai 25 metri ha tramortito Bizzarri, il quale non poteva mai arrivare a prendere la pallo sotto l'incrocio dei pali. Jolly.

Cigarini ci prende gusto: 2 goal in 2 gare.

Dopo la rete di sette giorni fa a Crotone su punizione, ecco che il centrocampista del Cagliari si ripete in casa contro la Spal: riceve palla da Diego Farias, stop orientato e tiro di destro che bacia il palo e si insacca. Gl infortuni e la tenuta mentale hanno pregiudicato la carriera di Luca ma i piedi regalano qualità. Cecchino.

La prima volta di Gianluca Mancini.

Ha giocato al posto di José Palomino, uomo su cui Gasperini ha fatto molto affidamento quest'anno, ha giocato bene e ha regalato ai suoi la rete della vittoria. Questo ragazzo del 1996 aveva gi esordito in Serie A ma la gara con il Chievo la ricorderà per sempre. Cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, Mancini si è affermato nel Perugia e l'Atalanta, che sa riconoscere la qualità, lo ha prelevato dal club umbro lo nel gennaio 2017. Grazie alla rete di questo grande prospetto della difesa la Dea ha accorciato sulla Sampdoria e si avvicina alla zona Europa. "La prima volta non si scorda mai", si dice così no?

I peggiori.

Sassuolo, che disastro!

Nessuno si sarebbe aspettato che il Sassuolo potesse andare ad espugnare l'Allianz Stadium ma è brutto vedere una squadra che sta lottando per non retrocedere giocare come ha fatto oggi la squadra emiliana a Torino: in 38′ gli uomini di Iachini hanno preso 4 reti e hanno voltato la pagina del libro della Serie A pensando già alla gara casalinga con il Cagliari. Di certo quella partita sarà più importante e determinante per la permanenza in Serie A dei neroverdi ma se non ritrovano lo spirito delle prime gare della gestione Iachini non sarà impresa facile, nonostante dietro facciano la gara a voler retrocedere. Disastro.

Where's André Silva?

Questo ragazzo è scomparso totalmente. Dopo le 6 reti in Europa League di inizio stagione, l'attaccante portoghese sembra essersi chiuso in se stesso ed essersi creato una corazza talmente dura da non sentire più nulla, elogi o critiche. L'emblema dell'involuzione di questo ragazzo è visibile a metà del primo tempo alla Dacia Arena: dopo una palla inattiva la difesa dell'Udinese sale ma lui riesce a raccogliere, in posizione regolare, un suggerimento di un suo compagno e si fa superare dal rimbalzo di un pallone innocuo. Quando si gira i suoi occhi sono spenti, quasi timorosi. Desaparecido.

Libera uscita per Mirante e Sportiello.

Al Dall'Ara oggi è andata in scena la pellicola "Cosa non deve fare un portiere su un calcio d'angolo". Consigliata a tutte le scuole calcio e a quanti hanno intenzione di cimentarsi tra i pali con gli amici. Antonio Mirante e Marco Sportiello, probabilmente per solidarietà, hanno subito due reti praticamente uguali dalla bandierina: per la Viola è stato Veretout a battere il portiere del Bologna mentre per i felsinei ci ha pensato Pulgar a beffare il numero 1 della Fiorentina. Libera uscita.