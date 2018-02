Simone Verdi ha detto di no al Napoli. Il giocatore del Bologna, fantastico nel girone d’andata, era entrato nel mirino del club di De Laurentiis che facilmente era riuscito a trovare l’accordo con i rossoblu ma non lo ha trovato con il giocatore che ha preferito rimanere al Bologna. Ciò ha fatto piacere, oltre che all’ambiente bolognese, a tutti quelli che hanno una visione romantica del calcio. Ma pare che dietro al rifiuto di Verdi al Napoli ci sia la Roma, che avrebbe già sondato il terreno con il giocatore nei mesi scorsi e che potrebbe acquistarlo la prossima estate.

Il no di Verdi al Napoli.

Il Napoli è stata la grande delusa del calciomercato invernale. Sarri non ha avuto nemmeno un rinforzo. Younes arriverà solo la prossima estate, la trattativa con il Sassuolo per Politano non ha avuto l’esito sperato e soprattutto c’è stato il rifiuto di Verdi, che curiosamente proprio al San Paolo ha subito un infortunio muscolare che lo terrà fuori per un mese. Il no di Verdi ha fatto discutere parecchio ed ha creato delle fazioni. In parecchi lo hanno applaudito, perché il giocatore ha preferito giocare con il Bologna e ha detto no a una squadra che lotta per lo scudetto e l’anno prossimo sarà in Champions. Ma c’è stato anche chi lo ha criticato perché al Napoli si sarebbe ulteriormente messo in gioco.

Verdi nel mirino della Roma.

Ora però sembra cambiare tutto. Perché secondo quanto riferisce ‘Sky Sport’ dietro al rifiuto di Verdi ci sarebbe stata la Roma, che ha corteggiato il calciatore negli ultimi mesi. In attacco il club giallorosso potrebbe andare incontro a una rivoluzione, anche se arriverà l’agognata qualificazione alla Champions League. La Roma avrebbe offerto un contratto lungo e ricco al giocatore, e avrebbe pareggiato l’offerta del Napoli, che al Bologna aveva proposto 25 milioni di euro.