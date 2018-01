Appena quattro minuti è durata la partita di Simone Verdi contro il Napoli, un match che non era come tutti gli altri per il venticinquenne esterno rossoblu che una decina di giorni fa aveva detto di no all’offerta del club partenopeo. Il problema muscolare accusato dal giocatore di Donadoni è abbastanza serio e il suo stop dovrebbe essere di circa un mese.

Un mese di stop per Verdi.

Di sicuro Napoli non è nel destino di Verdi, che contro i partenopei ha subito un infortunio che gli impedirà di giocare per un mese. Al San Paolo la sua partita è durata pochissimo. Il giocatore, mentre il Bologna era in vantaggio, si è toccato la parte posteriore della coscia e ha chiesto il cambio. Al suo posto è entrato Krejci. Il Napoli ha poi vinto 3-1. In attesa degli esami strumentali filtrano le prime indiscrezioni dall’ambiente rossoblù. Secondo quanto sostiene ‘La Gazzetta dello Sport’ Verdi ha subito uno stiramento al flessore sinistro. L’assenza di Verdi dovrebbe essere di quattro settimane. L’esterno salterà le partite con Fiorentina, Inter, Sassuolo e Genoa e potrebbe tornare a disposizione per il ‘derby’ con la Spal del 3 marzo.

Orsolini, grande rinforzo in attacco per il Bologna.

Donadoni in attacco ha comunque una rosa molto ampia e può contare su Destro e Palacio, il primo è tornato segnare con continuità mentre l’argentino è stato schierato titolare contro il Napoli. E naturalmente c’è anche Federico Di Francesco, tornato a disposizione dopo una lunga assenza. Oltre al ceco Krejci, Donadoni potrebbe avere in rosa anche Riccardo Orsolini, che il d.s. Bigon sta cercando di strappare all’Atalanta da settimane. L’affare sembra in dirittura d’arrivo. Orsolini passerà in prestito per un anno e mezzo al club rossoblu. Donadoni probabilmente lo utilizzerà molto di più rispetto a Gasperini.