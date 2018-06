Simone Verdi è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Il duttile calciatore classe 1992 ha firmato il suo primo contratto con il Napoli, con il presidente De Laurentiis che ha ufficializzato l'operazione alla sua maniera su Twitter, dando il benvenuto al primo colpo dell'era Ancelotti. Un rinforzo atteso quasi 6 mesi dopo il clamoroso dietrofront di gennaio, che permetterà agli azzurri di contare su una pedina duttile, tecnica e capace di garantire nuove soluzioni nel reparto offensivo. Il calciatore, dal canto suo ha una gran voglia di confrontarsi con questa nuova esperienza ed è pronto a portare sulle spalle un numero a dir poco prestigioso con la maglia numero 9.

in foto: Simone Verdi e il presidente De Laurentiis (foto Twitter @sscnapoli)

Simone Verdi è un nuovo giocatore del Napoli, le cifre dell'operazione

Dopo le lunghe visite mediche, è arrivata la firma con il Napoli per Simone Verdi. Contratto di 5 anni, con un ingaggio di circa 1.5 milioni di euro più eventuali bonus a stagione per l'ormai ex Bologna. Il club rossoblu incasserà per l'operazione circa 25 milioni, e dovrà poi versare al Milan 5 milioni di euro per un accordo sottoscritto dalle due società al momento del passaggio di Verdi dai rossoneri agli emiliani e relativo ad un trasferimento futuro. Chiuso il tormentone relativo al futuro di Verdi al Napoli, c'è grande curiosità sul numero di maglia che indosserà in azzurro.

Perché Simone Verdi vuole la maglia numero 9 del Napoli (che ha chiesto anche Milik)

Pur non essendo un vero e proprio centravanti, Simone Verdi a Bologna ha indossato la maglia numero 9. Il motivo di questa scelta? La sua fede interista che in passato lo ha portato ad idolatrare il fenomeno Ronaldo. Ecco allora che il duttile centrocampista offensivo vorrebbe tenere il numero 9 anche al Napoli. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo Milik che pare abbia già chiesto di indossare la stessa casacca nella prossima stagione, lasciando dunque la 99. Nelle prossime settimane i due probabilmente discuteranno, con il polacco che dovrà decidere se cedere o meno la priorità di scelta al neoacquisto

in foto: I numeri 9 della storia del Napoli (foto Transfertmarkt)

Dopo Higuain, potrebbe essere il neoacquisto ad utilizzare la numero 9

Certo indossare la maglia numero 9 del Napoli, comporterebbe una responsabilità importante. L'ultimo a vestirla infatti è stato Gonzalo Higuain, fino al 2016 In passato la stessa è finita anche sulle casacche di Zola e del brasiliano Careca. Un'eredità pesante che a quanto pare Simone Verdi dimostra di non temere. Un segnale importante per un calciatore che vuole dimostrare di che pasta è fatto anche con la prestigiosa casacca del Napoli, per quello che è un vero e proprio salto di qualità per la sua carriera.