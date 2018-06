Questa volta non ci saranno colpi di scena. Simone Verdi si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Accordo totale con il Bologna e con il giocatore, che nelle prossime ore dopo le visite mediche di rito apporrà la firma sul primo contratto con il club azzurro. Un club che già nello scorso gennaio era pronto ad ingaggiarlo prima del clamoroso dietrofront dell'esterno offensivo che negli ultimi mesi però ha deciso di sposare la causa azzurra, con la possibilità di lavorare con il neomister Carlo Ancelotti. Plusvalenza notevole per il Bologna che può consolarsi così per la perdita di una pedina importante. Ma a sorridere è anche il Milan, ovvero il precedente club di Verdi che, da contratto, incasserà un discreto tesoretto.

Verdi al Napoli, visite mediche e firma

Finalmente dunque ci siamo. Il tormentone di calciomercato relativo al futuro del duttile classe 1992 è arrivato al capolinea. Ancora poche ore e il Napoli potrà ufficializzare l'acquisto di Verdi per un'operazione di fatto già conclusa. Il calciatore è atteso in terra partenopea per le visite mediche di rito, preludio alla firma che lo legherà a lungo alla sua nuova squadra. L'annuncio ufficiale potrebbe arrivare tra la serata di oggi e la mattina di domani.

Verdi-Napoli, ingaggio e cifre dell'operazione di calciomercato con il Bologna

Simone Verdi dovrebbe firmare un contratto di 5 anni con il Napoli. Un vincolo molto lungo che gli permetterà di incassare, secondo indiscrezioni, una cifra di circa 1.5 milioni di euro (più eventuali bonus). Per quanto riguarda invece l'operazione con il Bologna, il Napoli dovrebbe sborsare complessivamente una cifra di circa 25 milioni di euro (si parla di 23 milioni di parte fissa, più 2 legati ai risultati)

Perché l'operazione Napoli-Verdi fa guadagnare anche il Milan

A sorridere però è anche il precedente club proprietario del cartellino di Simone Verdi, ovvero il Milan. Al momento della cessione al Bologna (affare da 1.5 milioni per i rossoneri), il club del capoluogo lombardo si è riservato la possibilità di incassare il 20% in caso di una futura vendita del calciatore. Ecco allora che nel momento della formalizzazione del trasferimento ai rossoneri spetterebbero circa 5 milioni di euro. Un tesoretto che potrebbe essere utilizzato in chiave mercato.

in foto: Il profilo di Verdi (Whoscored.com)

Come giocherà il Napoli con il numero 9 Simone Verdi

Al Napoli, Simone Verdi ritroverà quel Carlo Ancelotti che probabilmente ha conosciuto ai tempi delle giovanili del Milan. Maglia numero 9 in onore del Fenomeno Ronaldo, e doti in campo molto diverse da quelle di una prima punta. Esterno destro, capace anche di muoversi a suo agio come trequartista rappresenterà una pedina molto utile per il nuovo Napoli. Doti tecniche, imprevedibilità e gran tiro dalla distanza, una peculiarità che lo contraddistingue dal titolare del ruolo Callejon. Una sfida intrigante per Simone Verdi che spera di ritagliarsi tanto spazio, nella squadra che dovrà far meglio di quella di Sarri