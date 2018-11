Cinque sconfitte e un pareggio nelle ultime sei partite e terz'ultimo posto in classifica. Per l'Udinese non è certo un buon momento, e il gol di Alessio Romagnoli al 97esimo lo ha confermato. Sul banco degli imputati, per questo inizio deludente di campionato, c'è soprattutto Julio Velazquez: giovane tecnico di Salamanca, l'anno scorso alla guida dell'Alcorcón nella seconda divisione spagnola e scelto in prima persona dal patron Pozzo.

Dopo gli ultimi risultati, l'allenatore è ora ad un bivio fondamentale della sua prima esperienza italiana. La squadra bianconera è infatti attesa nel prossimo weekend dalla sfida di Empoli: partita che i friulani dovranno cercare di vincere anche per il proprio tecnico. In caso di risultato negativo, Velazquez potrebbe infatti essere esonerato dall'Udinese e lasciare il suo posto ad un mister possibilmente italiano.

Le alternative a Velazquez

A lavorare sull'eventuale avvicendamento in panchina è il direttore sportivo Daniele Pradè, che secondo indiscrezioni avrebbe già contattato alcuni allenatori rimasti senza contratto. Tra questi il favorito sembra essere Cesare Prandelli: ex commissario tecnico della Nazionale, pronto a ritornare nel massimo campionato italiano dopo le ultime avventure con Galatasaray, Valencia e Al-Nasr.

Tra i candidati ci sarebbero anche Roberto Donadoni e Davide Nicola: ex del Crotone e nome seguito anche dal Genoa di Enrico Preziosi, qualora Ivan Juric dovesse fallire per l'ennesima volta. Il ds bianconero avrebbe inoltre fatto un tentativo anche con Vincenzo Montella e Paulo Sousa, che avrebbero però rimandato al mittente l'offerta friulana. Dopo il fallimento di Oddo e Tudor, il sostituto di Velazquez sarebbe dunque un profilo più maturo ed esperto: un allenatore in grado di tirar fuori dalle sabbie mobili De Paul e compagni.