Sergio Ramos a Liverpool non ha molti amici. La finale di Champions League dello scorso 26 maggio i Reds non l’hanno dimenticata, non c’è stata solo per la sconfitta, ma pure il duro intervento di Sergio Ramos che con un intervento rude mise fuori causa Mohamed Salah, il migliore giocatore di Klopp. Tante punzecchiature sono arrivate allo spagnolo dall’Inghilterra. Dopo l’attacco di Lovren ora arriva quello di Virgil Van Dijk.

L’attacco di Lovren a Ramos

Salah, uomo molto corretto, quando ha rivisto Ramos in una premiazione Uefa ha ignorato lo spagnolo, accusato dai giocatori del Liverpool anche di aver fatto un duro fallo su Karius, il portiere dei Reds diventato famoso per un paio di papere colossali. Nei giorni scorsi sono volate parole grosse tra Lovren e Sergio Ramos. Il difensore del Liverpool con la Croazia ha sconfitto la Spagna e dopo il match ha fatto una diretta Instagram in cui le ha letteralmente cantate al difensore e alla nazionale spagnola e ha anche confessato di avergli rifilato una gomitata: “A Ramos ho dato una bella gomitata, 3-2 alla Spagna, la Croazia ha vinto, parla adesso Ramos. Siete un branco di ‘fighette’.”

Van Dijk punzecchia Sergio Ramos

A mettere ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Virgil Van Dijk, fortissimo difensore del Liverpool (che lo pagò tantissimo a inizio 2018), che in un’intervista rilasciata al ‘De Telegraaf’ ha lanciato un’altra stilettata al giocatore spagnolo, che per lui non è il miglior centrale al mondo: