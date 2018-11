Sergio Ramos e Dejan Lovren a parole non si sono risparmiati, negli ultimi mesi se le sono cantate a distanza. Il difensore croato ha criticato l’atteggiamento del capitano del Real Madrid, che nella finale di Champions League con il Liverpool dello scorso 26 maggio mise k.o. Mohamed Salah, il miglior uomo dei Reds. La scorsa settimana Lovren ha detto: “Sergio Ramos commette un numero impressionante di errori, ma nessuno dice niente perché gioca nel Real”. A stretto giro è arrivata la risposta del ‘Gran Capitan’ che si è limitato a dire: “In giro c’è tanta gente frustrata”. Giovedì sera Lovren e Ramos si sono sfidati in Nations League, la Croazia ha vinto e Lovren si è tolto un sassolino dalla scarpa.

Lovren attacca Sergio Ramos dopo Croazia-Spagna

Croati e spagnoli hanno dato vita a una sfida bellissima, al 91’ l’incontro è stato deciso da un gol di Jedvaj, difensore autore di una doppietta. Il 3-2 ha dato alla Croazia la possibilità di qualificarsi alla Final Four, la Spagna invece adesso deve tifare per un pareggio nel match tra Inghilterra e Croazia, in programma domenica. Dopo la partita Dejan Lovren ha festeggiato il successo con i compagni, poi ha fatto una diretta Instagram, ha sfottuto i giocatori spagnoli e in particolare Sergio Ramos.

Cosa ha detto Dejan Lovren

Parlando del suo ‘nemico giurato’ ha detto: “Gli ho dato una bella gomitata”, che non è stata vista dall’arbitro né dai suoi collaboratori e ora il difensore rischia pure la prova tv. Poi ha aggiunto, guardando fisso la telecamera dello smartphone: “3-2 per la Croazia, parla adesso amico. Siete un branco di ‘fighette’”. Il video è diventato popolarissimo sul web, i commenti sono stati numerosissimi. Naturalmente in tanti hanno criticato il centrale del Liverpool, ma in parecchi hanno invece dato supporto a Sergio Ramos, che ha tanti fan ma anche tanti detrattori, non solo Lovren.