Tante grandi squadre a fine stagione cambieranno l’allenatore. Certo è l’addio di Emery al Paris Saint Germain. Hanno poche chance di rimanere, rispettivamente al Chelsea e all’Arsenal, Conte e Wenger. Mentre è ignoto il destino di Heynckes. che aveva detto di voler fare una sola stagione al Bayern, ma pare averci preso gusto e forse potrebbe essere confermato.

Conte favorito per il Psg

L’effetto domino probabilmente si avvierà con il Paris Saint Germain. Emery è stato messo alla porta anche dal difensore belga Meunier, che nei giorni scorsi ha detto: “Aspetto il nuovo tecnico prima di prendere una decisione sul mio futuro”. Di nomi per il Psg ne sono stati fatti tanti, al momento il favorito pare Antonio Conte, che ha detto di no alla nazionale perché vuole dare l’assalto alla Champions. Si parla di un’offerta da 11,5 milioni netti a stagione. Le alternative sono rappresentate da Mourinho, Allegri, Simeone e Pochettino.

Luis Enrique piace al Chelsea, Tuchel obiettivo dell’Arsenal

Conte lascerà il Chelsea, i rapporti con Abramovich sono sempre stati tesi e a fine campionato ognuno prenderà la sua strada. L’ex c.t. verrà probabilmente sostituito da Luis Enrique, che si è preso un anno sabbatico e intriga il tycoon russo che vorrebbe vincere la Premier con l’ex delfino di Guardiola. La Premier potrebbe non essere più il campionato di Wenger, che potrebbe lasciare l’Arsenal dopo più di ventidue anni. Il favorito per la successione è Tuchel, ma non si può escludere il nome di Ancelotti, che si gioca anche la panchina azzurra con Mancini.

Che farà il Bayern con Heynckes

E poi c’è il Bayern. Heynckes ha lasciato la pensione dorata si è rimesso in gioco e corre per il ‘triplete’, che ha già realizzato cinque anni fa. Lui aveva detto che avrebbe salutato, per la quarta volta, il Bayern a fine stagione, ma adesso c’è chi vorrebbe confermarlo anche il prossimo anno.